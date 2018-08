El Nuevo Herald: Chavismo echó al traste $35.000 millones en trama con Odebrecht

Jhoan Meléndez / 3 ago 2018.- La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de supuestamente haber recibido “decenas de millones de dolares” por parte de la constructora brasileña Odebrecht, con la finalidad de “financiar ilícitamente campañas del chavismo” a cambio de recibir contratos por una cantidad superior a los $35.000 millones.

El Gobierno al parecer proporcionó más de $35.800 millones y más de 2.370 millones de euros a la contracción de 11 obras que al final no se realizaron, informó Ortega Díaz durante la audiencia realizada el pasado jueves en el juicio en contra de Maduro llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, según reseña el diario estadounidense El Nuevo Herald.

“Esto es cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela al día de hoy (…) Imagínense la cuantiosa suma que tuvo que pagar Venezuela a Odebrecht por estas obras que no se concluyeron”, manifestó la exfiscal quien además señaló que las obras ya no se pueden retomar porque “ya no sirven, están oxidadas (…) Son estructuras enfermas, dañadas por el agua, las condiciones climáticas y la exposición del tiempo (…) Esto ya no sirve, o sea que el país perdió todo ese dinero”.

