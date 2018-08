(video) Motta Domínguez: Hay un plan para “apagar” a Caracas

ND / 2 ago 2018.- El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, reiteró este jueves la existencia de un supuesto plan para provocar un “megaapagón” en Caracas y así “desestabilizar” la nación.

Denuncia que manifestó durante una inspección junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la planta termoeléctrica India Urquía, ubicada en el municipio Paz Castillo del estado Miranda.

“Descubrimos que hay una planificación para tumbar la luz en Caracas. Esta mañana intentaron de nuevo, pero no pudieron. Estamos dejando un personal militar acá y nos volvemos al Zulia. No vamos a permitir que causen desasosiego, y esto va ligado al sector transporte, pendiente con el Metro”, dijo Motta Domínguez a través de un video en Instagram.

Precisó que el supuesto “ataque” que sufrió hoy el sistema eléctrico nacional fue “el corte de cable de fibra óptica que incomunicó la Subestación Santa Teresa con Despacho de Carga. El corte fue en El Sombrero, estado Guárico”.

Recordó que la línea Santa Teresa-San Gerónimo va de Miranda a Guárico. “La oposición sabe que está el plan en marcha y quieren descalificar con burlas y ofensas, pero eso no me detiene, no lo van a lograr. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Hablan de falta de inversión o falta de mantenimiento y entonces cómo se explican que una vez localizado el corte se restituyó el servicio, y sigue estable. Si la falla hubiese sido por falta de mantenimiento no se hubiese recuperado en tan corto tiempo, ni hubiese servicio en este momento, porque lo que está malo o falló no se arregla en cuatro horas. Están saboteando y están descubiertos. No volverán”, expresó en la red social.

La termoeléctrica visitada está integrada por cuatro unidades de ciclos simples, que trabajan con combustible líquido y gas; y que están interconectadas al sistema eléctrico nacional.

Desde su entrada en funcionamiento, en septiembre de 2013, la planta India Urquía ha permitido estabilizar el flujo eléctrico en el Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas.

