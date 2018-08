Luisa Ortega Díaz: Detención de Requesens fue “un secuestro”

Oleg Kostko / video: @AlbertoRodNews / 10 ago 2018.- La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó este viernes la detención del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens por considerar la misma como una acción arbitraria y un secuestro.

“Indudablemente esto es un secuestro, porque La detención de él (Juan Requesens) se produce de forma arbitraria, instrucciones dadas por la Asamblea Nacional Constituyente una Constituyente ilegítima”, declaró Ortega Díaz.

“Aquí no hay debido proceso porque el allanar la inmunidad parlamentaria tiene que acordarle el propio parlamento, no hay otro organismo competente para eso, aun cuando hay un antejuicio de mérito si el parlamento venezolano dice que no, no hay allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, dijo.

La exfiscal cuestionó que Requesens no tuviera asistencia de un abogado y puso en tela de juicio la confesión que fue difundida por Jorge Rodríguez. “¿Dónde está el abogado de Requesens para que lo defienda y le diga que es lo que tienen que decir y lo que no tenga que decir? no porque está amenazado esta torturado uno no sabe que le dijeron allí que le iban a hacer para que declarara eso”.

Calificó su situación como lamentable. “Exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, en el caso del diputado Juan Requesens, fue detenido arbitrariamente, le allanaron su inmunidad parlamentaria de forma expedita sin ninguna fórmula procesal en menos de 12 horas y lo exhiben públicamente en los medios de comunicación incriminándose él e incriminando a otras personas y esa incriminación es producto de la tortura a la que ha sido sometido”.

