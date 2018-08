Julio César Pineda: Estamos a punto de perder el Esequibo por la negligencia venezolana

Enrique Meléndez / 2 ago 2018.- El embajador Julio César Pineda recomienda al presidente Nicolás Maduro hacer un llamado a los internacionalistas, diplomáticos y excancilleres a los fines de crear un frente de defensa del Esequibo, más allá de las posiciones políticas.

¿En qué estado se encuentra la situación derivada de la zona en reclamación del Esequibo?

-Es muy delicada y muy grave; porque Guyana como territorio independiente y soberano insiste en llevar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, para que sea esta instancia la que decida si es válido o no lo decidido por el Laudo Arbitral de 1899, y por lo tanto quedarse ellos con todo el territorio que se reclama; que son 150 mil kilómetros cuadrados.

-Venezuela, aunque denunció este tratado de 1899 en 1966 en las Naciones Unidas, y esta organización decidió abrir un margen de negociaciones; primero, entre Venezuela y Gran Bretaña, y después, cuando Gran Bretaña le dio la independencia a Guyana, puso a discutir a Guyana con Venezuela, todavía el mismo está vigente.

-Sin embargo, hasta ahora no han hecho nada los gobiernos venezolanos de manera definitiva para tener la posesión del territorio, y hemos dejado que Guyana continúe con la posesión de facto; aunque de derecho todavía discutimos sobre quien tiene la soberanía sobre ese territorio. Guyana sigue haciendo concesiones petroleras, mineras, forestales o de explotación de recursos naturales, en su conjunto, y nosotros no hacemos absolutamente nada.

-Incluso, la semana pasada se reunió el Caricom. A esos países, este gobierno les regaló petróleo; los ayudó económica y financieramente, y todos esos países decidieron apoyar a Guyana en su declaración, con lo cual dejan sola a Venezuela; como también todos los países de la Commonwealth de Gran Bretaña, que son 53, nos están aislando con respecto a la reclamación frente al Esequibo.

-Y si hay un acuerdo en lo que atañe a la decisión de 1966, tendríamos que haberle hecho un seguimiento; más allá de lo que pasó con el Protocolo de Puerto España que reactivó la reclamación; de modo que al reabrirse, se han debido hacer la diligencias jurídicas, diplomáticas y, sobre todo, de desarrollo económico; porque hemos abandonado las fronteras allí en los estados Bolívar y Delta Amacuro, que son colindantes con el territorio del Esequibo.

-No hemos hecho absolutamente nada, y Guyana sigue avanzando en sus desarrollos económicos, repito, otorgando concesiones a otros grupos extranjeros, y lo más grave, para Venezuela, es que, no solamente podemos perder los 150 mil kilómetros de ese territorio con Guyana; sino, además, la franja, que es muy larga, de frontera con el Atlántico; que es nuestra salida a ese océano; de modo que esa frontera con otros países se puede cerrar.

-De hecho, los que saben de derecho del mar; todos esos marinos, que trabajan en la zona, también han señalado la necesidad de que no solamente reclamemos el territorio de Guyana, sino también la proyección territorial que, de acuerdo al derecho del mar, nos da una gran extensión marítima sobre el Atlántico.

¿A su juicio, qué es lo que hay que hacer ahora?

-Primero, tanto el gobierno como la oposición tienen que estar unido bajo el criterio de que no aceptan llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya; aunque Guyana, equivocadamente, dice que, si no vamos, perdemos el territorio. Es falso. Ellos citan el artículo 59 de dicha Corte: no es aplicable tomando en cuenta, que en el caso venezolano, nosotros nunca hemos aceptado la competencia de esa instancia. No estamos obligados a ir; como sí fue el caso de otros países.

-Nosotros hemos venido discutiendo este asunto, contando con el peso económico y diplomático que tenemos, a objeto de forzar a Guayan a ir a esa discusión; sólo que en estos momentos estamos tan mal a nivel internacional que hay que hacer un esfuerzo inmenso.

-Una recomendación sería que el presidente Nicolás Maduro llame a todos los que saben de esta materia: internacionalistas, diplomáticos, excancilleres; más cuando ahora cuando los militares dicen todos los días, que el sol nace en el Esequibo, a los fines de crear un frente de defensa del Esequibo más allá de las posiciones políticas. Pero no hacemos nada, y de modo que estamos perdiendo un territorio por la negligencia venezolana.

-Así que por ahora la política a seguir es la de no ir a Corte Internacional de Justicia, sino defender por la vía bilateral nuestra posición, con respecto al Esequibo, seguir conversando y negociando. Lo cierto es que, si no hacemos nada, podemos perder ese territorio que es inmensamente rico.

Se dice en comentarios de columnas periodísticas que, al parecer, Hugo Chávez, influido por Fidel Castro, dijo que Venezuela no tenía nada que reclamar en este caso. ¿Eso es cierto?

-Ahí hay un pecado terrible del presidente Chávez. Con motivo de la circunstancia de obtener el voto favorable de los países del Caribe, no quiso levantar el tema de Guyana. Inclusive, en una visión equivocada de lo que es la solidaridad internacional habló de que Guyana podía desarrollar sus recursos al margen de la contienda por la reclamación del Esequibo.

-Eso creo que se trata de un error que el presidente Maduro ha podido corregir; ahora cuando proclaman que el sol nace en el Esequibo. Es una especie de llamado a revisar lo que el presidente Chávez decía; de que era necesario afincar el desarrollo de Guyana, y él no hizo mayores exigencias a ese país; con lo cual Guyana se sintió en lo que llaman en elderecho internacional, con la autoridad de seguir adelante.

