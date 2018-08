Julio Borges: Juan Requesens estaba drogado

ND / 10 ago 2018.- El diputado Julio Borges aseguró este viernes que su colega parlamentario, Juan Requesens, estaba “drogado” al momento en que se grabó el video en el que dice que ayudó a cruzar la frontera a Juan Monasterio, supuesto implicado en el presunto “magnicidio” al presidente Nicolás Maduro.

“El Juan Requesens que hoy habló no es el Juan Requesens que todos conocemos. No es ese joven valiente, guerrero, desafiante, irreverente, sino es una sombra llevada por químicos, por amenazas o por todo esto, a que tenga que decir lo que el régimen quiere que diga”, dijo Borges a través de Periscope.

Prosiguió: “Miren las pupilas dilatadas de Juan Requesens, eso es producto del uso de la droga”, expresó Borges mostrando fotografías del video.

Julio Borges indicó que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y su hermano, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez -según- son quienes “controlan” la Dirección de Contrainteligencia militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin).

“Son los dos hermanos quienes dirigen la represión en Venezuela”, acotó.

Indicó que el Gobierno, según, lo que está haciendo es “inyectar miedo” para que Venezuela no reaccione “y se termine de derrumbar ese gobierno podrido de Nicolás Maduro. Por eso están apurados en ver cómo ponen alerta roja, alerta roja tienen ellos por destruir los derechos humanos y la democracia, son ellos quienes son tóxicos para todas las democracias del mundo”, expresó el parlamentario.

De igual manera precisó que en su caso particular, es señalado por el Jefe de Estado como presunto autor del supuesto magnicidio porque “cuando fui presidente de la Asamblea Nacional, interrumpí, frené, paré todo lo que era el endeudamiento que Nicolás Maduro utilizaba del exterior sin pasar por la Asamblea Nacional, le cortamos el dinero que le roban a los venezolanos y no lo perdonan; logramos que el mundo desconociera la Asamblea Nacional Constituyente, 60 países, los más importantes de la democracia del mundo; en tercer lugar a Juan Requesens y a todos nosotros no nos perdonan el haber levantado al país en 130 días de lucha, un país que quiere lugar por su libertad, torturan y drogan a jóvenes para meter miedo.

Continuó: “También me quieren cobrar el hecho que impulsamos las sanciones contra Delcy Rodríguez, contra tanta gente que se ha robado la democracia y lo vamos a continuar haciendo, presionando para que haya ese quiebre en el país”.

Julio Borges indicó que otro “pase de factura” del Gobierno hacia su persona es el no haber firmado el acuerdo en República Dominicana.

“Por qué Jorge Rodríguez terminó su rueda de prensa hablando del proceso en Dominicana, nosotros sufrimos amenazas directas de Jorge Rodríguez, de su hermana, de Zapatero, que si no firmábamos ese acuerdo íbamos a sufrir nosotros y nuestra familia las consecuencias, nos dijeron textualmente: ‘ustedes no conocen la peor cara de nosotros, o firman conocerán la peor cara de nosotros y nos amenazaron con cárcel. Nos están cobrando, porque me paré de frente y les dije que no vamos a firmar”.

Borges indicó que esa será la postura que mantendrán, al tiempo que pidió a los venezolanos salir a la calle a protestar ante tal indignación.

Etiquetas: DGCIM | Juan Requesens | Julio Borges | Sebin