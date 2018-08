Acondicionamiento humano

“La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano” Voltaire

Me decía un gran amigo en estos días refiriéndose a los dos apagones que aquejaron al área metropolitana de Caracas y a otros estados del país que nosotros los caraqueños somos muy delicados. “Se les va la luz un par de horas y los lamentos son para cojer palco. Aquí en el Zulia tenemos al menos 8 meses viviendo un racionamiento diario de casi diez horas todos los días y aquí estamos”.

Es cierto. Yo en muchísimas ocasiones he tratado de ponerme en los zapatos de mis amigos zulianos y de solo imaginar tener que vivir sin energía eléctrica un promedio de 8 horas al día, con temperaturas que rondan los 40° C, sin un ventilador siquiera con que poder mitigar, el calor me parece aterrador.

Eso es sólo un ejemplo de las penurias que vivimos los venezolanos a diario. Fallas constantes en los servicios, inseguridad galopante, sin comida ni medicamentos, con una “hipersupermega inflación” que nos constriñe y nos ahoga al punto de condenarnos a vivir en una constante lucha por la supervivencia es el día a día de los que aún vivimos en este país.

Se equivocan de punta a punta quienes pregonan que este gobierno fracasó. Este es un gobierno que ha tenido éxito en su estrategia de someternos y acondicionar el comportamiento humano del venezolano. Logró la proeza de destruir y sumir en la miseria al país con mayor potencial y riquezas materiales de la América Latina.

Pero su mayor exito consiste en estas condiciones en las que vivimos, es mantenerse con el poder y el control casi absoluto de la población, y marcanos la agenda todos los dias, al ponernos hablar ó hacer noticia lo que sus laboratorios deciden, y así transcurren los años, esperando a los gringos, empobreciendo y controlandolo todo, mientras ellos disfrutan las mieles de las riquezas y del poder.

Ha venido logrando de forma mantenida y sostenida sus objetivos. El más importante de todos, lograr que los ciudadanos nos vayamos acostumbrando a vivir en este desproposito prácticamente sin chistar. Hemos venido creando sub mundos paralelos para de alguna manera ir paliando la terrible situación a la que estamos sometidos y a la cual nos hemos venido acostumbrando paulatinamente un día tras otro.

Ya nada nos asombra. Nos hemos ido acostumbrando a obviar lo que pasa y concentrarnos solo en buscar las soluciones más expeditas para resolver nuestras necesidades más urgentes. Nos acostumbramos a las colas, al bachaqueo, a buscar y parir medicinas. Ya no hay alarma porque una mujer de a luz en la calle o que nuestros vecinos caigan víctimas de la hipertensión, la diabetes u otra patología por falta de atención médica o del medicamento que necesitan para controlarlas. Pareciera que las fuerzas del mal, dominan el país.

Ya no hay alarma por la falta de efectivo y como en el caso de este amigo, han aprendido a vivir sin luz en el estado más caliente del país.

Si amigos, el gobierno ha tenido un éxito sin precedentes en minar y dividir a una oposición que cada día se ve más incoherente e ineficaz ante el predicamento de ofrecer soluciones a este sin vivir en el que transcurre nuestra existencia.

Han logrado con una eficacia extrema y sin dar un paso atrás, que los venezolanos solo pensemos en como salvar las 24 horas que tenemos por delante sin pensar en más nada. Si no hay metro caminamos, si no hay harina pan, hacemos arepas de yuca, si no podemos comprar carne o pollo o huevos, comemos sardinas, si no hay café bebemos guarapo de lo que sea, si no hay medicinas pues recurrimos a los brebajes de la abuela.

Nos convertimos en una especie de zombies que ponemos el calificativo de “creatividad” a la supervivencia más pura y dura.

Analista / Consultor Político

@joserodriguezasesor

[email protected]

vaya al foro

Etiquetas: José Manuel Rodríguez