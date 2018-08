José Felix Oletta: Hemos retrocedido 61 años en mortalidad materna

ND / Emilys Sarache / 3 ago 2018.- El exministro de Salud (1997-1999) José Félix Oletta, lamentó este viernes que el sistema de salud en el país esté “enfermo” y no exista, a su juicio, voluntad política, para sanarlo.

“Lo único que ofrece el gobierno es un discurso que no satisface la necesidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Todos estamos unidos en esta lucha, porque conocemos la necesidad, la emergencia que afecta el desempeño del profesional. Nuestro sistema de salud está enfermo, no solo por no tener recursos apropiados para trabajar sino por el propio recurso humano, unos 22 mil médicos y 5 mil enfermeras se han ido del país y esto sin duda fractura nuestro sistema de salud”, explicó Oletta durante una clase magistral que ofreció junto a otros colegas para estudiantes de la UCV en la Plaza Altamira de Caracas.

Recalcó que el gobierno de Nicolás Maduro falla en la promoción, prevención y asistencia del sistema de salud pública, por tanto aseguró que los médicos del país están empeñados en mejorar estas áreas, sin embargo, acotó que el Gobierno no muestra interés en querer dejar ayudarse.

“No hay voluntad política en la que se busque conversar con los gremios, con los médicos, enfermeras y trabajadores para entre todos atender las necesidades de la población”, agregó.

El médico precisó que Venezuela ha retrocedido al menos 61 años en la tasa de mortalidad materna; indicó que esto acarrea un riesgo para la población. De igual manera habló de un retroceso de 20 años en mortalidad infantil, 25 años en difteria y 10 años por el sarampión.

“De modo que esto debería ser la preocupación fundamental del Estado para buscar un trabajo mancomunado y no excluir a universidades, academias, profesionales como el gobierno ha hecho”, denunció.

Indicó que estos daos están basados en data oficial comparada con los indicadores históricos, aun así, reclamó la existencia de la censura epidemiológica, lo que impide que se ofrezcan cifras exactas.

“La información no debe ser capricho de un ministro o del gobierno, es para todos los ciudadanos”, subrayó.

Indicó que la protesta del sector salud continuará hasta que el Gobierno ofrezca servicios de calidad.

El doctor, Alejandro Rìsquez pediatra infectólogo, quien también asistió a la Clase Magistral, expresó que “las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte en Venezuela y representan cerca del 30 % de los decesos”.

Por otro lado, enfatizó que “el Arco Minero se convirtió en la semilla que ha distribuido la malaria en todo el país. Tenemos focos de paludismo en los Valles del Tuy con más de tres años y no se ha podido controlar”.

En relación con la enfermedad de mal de Chagas, el doctor explicó que ahora “arremete con una nueva forma de transmisión: los alimentos contaminados por las heces de los chipos (…). Aquí en Chacao se presentó una epidemia importante de Chagas hace unos años. El saneamiento de los alimentos se ha perdido. Mientras el pueblo sigue sufriendo problemas de hambre o pobreza, difícilmente el sector salud podría salir adelante”.

Rìzques concluyó que el 85 % de la población venezolana no está “en condiciones ni siquiera para cubrir sus necesidades alimentarias”.

Por su parte, la doctora Moraima Hernández infectóloga de la Maternidad Concepción Palacios apuntó que Venezuela presenta un “silencio epidemiológico lamentable que ni siquiera nos permite hacer un diagnóstico”.

vaya al foro

Etiquetas: médicos | mortandad | protesta