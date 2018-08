Jorge Rodríguez, sobre Citgo: No contestaré preguntas que no tengan que ver con el magnicidio

AAA / 10 ago 2018.- El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, no quiso declarar en torno a la decisión de la justicia estadounidense de incautar acciones de Citgo, principal filial de Pdvsa en el norte.

La periodista Steninf Olivares refirió que una colega de la BBC preguntó al funcionario sobre embargo de Citgo y Rodríguez respondió: “Si sabes contar no cuentes conmigo” . “ No contestaré preguntas que no tengan que ver con el intento de magnicidio en grado de frustración”.

Ayer se conoció que un juez estadounidense autorizó este jueves la incautación de Citgo a favor de la minera canadiense Crystallex, que pide un monto total de 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios en el país caribeño.

Dicho fallo tomado por el juez federal Leonard P. Stark, con tribunal en Wilmington (Delaware), es la primera que autoriza la incautación de Citgo.

El dictamen, que autoriza la incautación de acciones como paso previo a la venta, es recurrible por parte de la estatal criolla y los de la decisión todavía no se conocen.

Sin embargo, la eventual incautación de Citgo implicaría para el Gobierno de Nicolás Maduro la pérdida de su principal activo en Estados Unidos.

El periódico The Wall Street Journal, destaca que la pérdida de Citgo pondría en peligro uno de los pocos mercados petroleros que generan beneficios a Venezuela: Estados Unidos.

Mediante Citgo Petroleum, Pdvsa tiene tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Luisiana, así como una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país.

Crystallex es la primera empresa de las muchas que han puesto su punto de mira en Citgo por sus pérdidas empresariales en Venezuela que logra un veredicto favorable de la Justicia de EE.UU.

La minera canadiense reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2008 del yacimiento Las Cristinas, que contiene uno de los depósitos oro más grandes del mundo.

