Medios silencian magnicidio contra Maduro

Venezuela estuvo a punto de entrar en un escenario de crisis política descomunal cuando el Presidente Nicolás Maduro casi resulta asesinado por un dron cargado de explosivos, sin embargo buena parte de la prensa internacional niega este acontecimiento o procura restarle credibilidad. En este contexto presento mi declaración en TV internacional. Ver en Youtube: Atentado contra Maduro, Dr Jesús Silva en CNN.

El caso venezolano no tiene comparación, un Jefe de Estado de cualquier otra parte del mundo sería motivo de titulares de prensa a nivel mundial si viviera un ataque de este tipo. Pero queda claro que hay una campaña internacional para derrocar a Maduro y trivializar su hipotética muerte es parte de ello. En el plano jurídico he aclarado que lo ocurrido fue un “Magnicidio en Grado de Frustración” así se llama el asesinato de un Presidente cuando quien ataca culmina todos los actos necesarios para matar pero no cumple su objetivo por circunstancias del mundo exterior.

En el caso aquí comentado, los terroristas pusieron a volar dos drones, logrando colocar uno de ellos a pocos metros del mandatario venezolano y lo hicieron estallar, sólo faltó un poco más de cercanía para que el resultado hubiera sido mortal. Las sospechas de que el Gobierno de Colombia tiene participación en el crimen, crecen a medida que avanza la investigación penal. De igual modo ha crecido la presunción de que los hermanos Juan y Rafaela Requesens, ambos dirigentes juveniles opositores de la UCV, estén involucrados en el magnicidio lo cual ha conducido a la detención de ambos por parte del SEBIN.

En estas horas de preocupación nacional, el mensaje debe ser condenar públicamente el magnicidio y cualquier acto de violencia que pretenda asaltar el poder político. Tanto chavistas como opositores deben levantar su voz exigiendo abrazar la Constitución, la democracia y la paz como únicos caminos para hacer valer aspiraciones políticas. Urge erradicar cualquier posibilidad de magnicidio en el futuro mediante la aplicación de inteligencia militar y popular combinada con una política revolucionaria que aisle a los magnicidas y terroristas. Necesario es aplicar justicia penal severa. El país lo agradecerá…

Etiquetas: Jesús Silva R.