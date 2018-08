Maduro 5-O

En los Estados Unidos y en particular en Hawaii reinaba un estado de confusión generalizada tras conocerse los anuncios económicos del gobierno venezolano. Los actores, Steve McGarret y Danny Williams, de la famosa serie de televisión policiaca “Hawaii Five-O, no lograban entender que estaba pasando. Frente a esta situación, tomaron la decisión de ir a hablar con los directivos de la cadena CBS.

Al llegar a la oficina de Leonard Freeman, creador de la serie, se encontraron que la misma estaba abarrotada de personas, que preguntaban (¿What happens?) sobre la misma incertidumbre que reinaba en toda la isla.

Rodeado por sus asesores legales, y sin ocultar su rabia, Freeman procedió a explicar que un tal Nicolás Mature…

-¿Mature? ….

Disculpen, es Maduro en Spanish.

-Ahhhh, ahora sí entendemos. ¿Y qué fue lo que dijo ese tipo?

Nada más y nada menos que a partir del 20 de agosto iba a poner en práctica un novedoso y revolucionario plan económico denominado “5-O”…..

-Qué bol… tiene ese señor, al utilizar el nombre de nuestro exitoso programa de televisión en una de sus locuras y que revolucionarias.

-¿Y en qué consiste ese plan?

Simple y llanamente en eliminarle cinco ceros a sus signo monetario, el mal llamado “Bolivar Fuerte” …

-¿Fuerte” y le están quitando ese coñazo de ceros?

No solo eso, sino que hasta el nombre de la moneda también lo cambian a “Bolívar Soberano”, continuó explicando Freeman. De por sí, ya esto es una contradicción puesto que primero había anunciado que eliminaría tres ceros y ahora sube a cinco. Suponemos, que elevar esa cantidad de ceros fue para acercarse a la ilegal y arbitraria utilización de nuestro nombre para desviar la atención de la payasada incoherente de esa medida económica.

-Claro que es asi, dijo uno de los presentes. Imaginense, al caudillo antiimperialista ahora usurpando nombre de series norteamericanas para sus planes o programas “revolucionarios”..jajajajaja.

-No solo eso, dijo otro de los presentes. Su programa de recuperación económica no pasa de ser una medida cosmética. Para salir de una hiperinflación se amerita un programa económico amplio, pues se trata de restablecer los equilibrios económicos de un país. La hiperinflación se genera por un profundo desequilibrio fiscal y también monetario. Y en el plan “Maduro 5-0” no hay nada de esto. El otro factor clave es que tienes que tener mucha credibilidad. Y de eso también carece el Gobierno.

-Quisiera agregar, dijo uno de los asesores de CBS, que el plan socialista revolucionario de Mature (perdón, Maduro) empeorará a la ya golpeada economía. Se trata de una crisis con pronósticos devastadores. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado una inflación de 1.000.000% y una caída de 18% de su Producto Interno Bruto al cierre de este año para Venezuela.

Para terminar, dijo el jefe de la cadena televisiva CBS, dejamos constancia publica que la serie Hawaii Cinco Ceros no tiene nada que ver con los anuncios del gobierno venezolano y que acudiremos a los tribunales nacionales e internacionales a demandar a Nicolás Mature por el uso ilegal del nombre de nuestra serie de televisión.

