(video) Jaime Bayly, a Maduro: Me complace que un dictador repugnante me amenace

ND / 8 ago 2018.- El periodista peruano, residente en Miami, Jaime Bayly, manifestó en su programa la satisfacción que siente al saber que el presidente Nicolás Maduro lo “amenazó” públicamente en cadena nacional, toda vez que Bayly confesara -también públicamente- que sabía sobre los planes del presunto atentado contra el Jefe de Estado.

“Me complace que el dictador repugnante de Maduro sea mi enemigo y se preocupe y quiera que la justicia de Estados Unidos me aprese y me encierre en un calabozo. Él puede ordenar a los jueces sumisos de Venezuela que persiga a sus opositores, pero por suerte no le puede ordenar a la justicia independiente de Estados Unidos que me encierre en una mazmorra por decir lo que he dicho tantas veces y que voy a repetir aquí, haciendo hincapié que está en juego la libertad de Venezuela”, fueron parte de sus palabras.

Este martes el presidente Maduro, en cadena nacional, destacó el rol de Estados Unidos en el presunto atentado, arremetiendo contra el periodista peruano.

“Más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista (…) está la gravedad de que desde un canal de televisión de los Estados Unidos (…) se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la República, que se apoya ese intento de asesinato, y que vendrán nuevos intentos”, comentó Maduro al país.

vaya al foro

Etiquetas: atentado | Jaime Bayly | Maduro | magnicidio