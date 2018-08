Con incredulidad fue recibida la aclaratoria de Juan Requesens en Twitter

Oleg Kostko / foto: / 10 ago.- Luego de que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez publicara en una rueda de prensa un video en el que sale Requesens declarando haber ayudado a cruzar la frontera a uno de los detenidos en el supuesto atentado en contra de Nicolas Maduro el mismo fue recibido con ecepticismo en Twitter.

“Lenguaje corporal de Requesens? -Se rasca el brazo como usualmente los adictos al crack lo hacen en sobredosis -No está seguro que fecha es (voltea) -Cruza los brazos como si algo le doliera o con miedo (al final) Conclusión (subjetiva): drogado, golpeado, amenazado”, aseveró el psicólogo Alberto Barradas en su cuenta de Twitter.

Lenguaje corporal de Requesens?

-Se rasca el brazo como usualmente los adictos al crack lo hacen en sobredosis

-No está seguro que fecha es (voltea)

-Cruza los brazos como si algo le doliera o con miedo (al final) Conclusión (subjetiva): drogado, golpeado, amenazado — Alberto Barradas (@Psicovivir) 10 de agosto de 2018

Lea más: Requesens, en video: Borges me pidió el favor de pasar a Juan Monasterio a Cúcuta

Al respecto el periodista Leopoldo Castillo opinó que “Juan Requesens fue intoxicado por los esbirros de la dictadura. Agentes del DIN han hecho videos donde se aprecia los efectos de la droga y lo han hecho llegar a los medios”.

Juan Requesens fue intoxicado por los esbirros de la dictadura.Agentes del DIN han hecho videos donde se aprecia los efectos de la droga y lo han hecho llegar a los medios — Leopoldo Castillo (@elcitizen) 10 de agosto de 2018

Por su parte el activista Tony de Viveiros puso la misma en tela de juicio. “Vi la “confesión” de Requesens. No es santo de mi devoción y mi visión es diametralmente opuesta a la de su partido, pero eso no me impide decir que es evidente que fue obligado a decir eso bajo amenaza y tortura. Y es una clara muestra más de la verdadera naturaleza del régimen”.

Vi la "confesión" de Requesens. No es santo de mi devoción y mi visión es diametralmente opuesta a la de su partido, pero eso no me impide decir que es evidente que fue obligado a decir eso bajo amenaza y tortura. Y es una clara muestra más de la verdadera naturaleza del régimen — Tony De Viveiros (@TonyDeViveiros) 10 de agosto de 2018

“Supuesta confesión de Requesens le da la vuelta al mundo. Hablo con un criminólogo, un ex Sebin, un ex preso político de la dictadura venezolana y un corresponsal de guerra. Todos me dicen lo mismo: fue drogado y torturado”, dijo el periodista de El Nuevo País Francisco Poleo.

Supuesta confesión de Requesens le da la vuelta al mundo. Hablo con un criminólogo, un ex Sebin, un ex preso político de la dictadura venezolana y un corresponsal de guerra. Todos me dicen lo mismo: fue drogado y torturado. — Francisco Poleo (@FranciscoPoleoR) 10 de agosto de 2018

“Video grabado al secuestrado Diputado AN Juan Carlos Requesens ratifica la ruindad del régimen. Desde el punto de vista jurídico y procesal semejante grabación carece de valor probatorio y no obra contra el torturado sino contra el régimen”, aseguró el diputado Henry Ramos Allup.

Video grabado al secuestrado Diputado AN Juan Carlos Requesens ratifica la ruindad del régimen. Desde el punto de vista jurídico y procesal semejante grabación carece de valor probatorio y no obra contra el torturado sino contra el régimen. — Henry Ramos Allup (@hramosallup) 10 de agosto de 2018

vaya al foro

Etiquetas: Juan Requesens | Venezuela | video