Federación Nacional de Transporte Privado no acudirá al censo gubernamental

ND / 6 ago 2018.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte Privado, Germán Duarte, informó que este gremio decidió no acudir al censo automotor promovido por el gobierno, ya que han participado en muchos de ellos y consideran que uno nuevo “no servirá de nada”.

“Ya no nos engañan con estos censos realizados para otorgar repuestos que nunca llegan, para entrega de cauchos que llegan a cuenta gota, o para hacer propaganda mediática o para el chip en el Táchira, censos de distinta naturaleza y nada que llega la solución”, enfatizó Duarte.

A su juicio, el gobierno tiene demasiada información sobre el sector transporte y que desde hace tiempo ya habían alertado de lo que iba a suceder, comentó en un programa radial transmitido por Unión Radio.

“No sirve de nuevo un censo para no hacer nada y sobre la gran misión anunciada ya no nos engañan, no entendemos por qué se va a crear cuando ya no hay recursos”, enfatizó el gremialista.

En cuanto a la creación de un banco del transporte, comentó que ya no creen en eso. “Estamos demasiado debilitados, con el salario que gana de la gente no hay una tarifa que cubra los costos operativos del sector que se encuentra paralizado en más del 90 % porque no es posible mantener los vehículos por los altos costos de los repuestos”, dijo.

Adelantó que este viernes realizará una reunión con Fedetransporte en todo el ámbito nacional con el objetivo de buscar posibles soluciones.

vaya al foro

Etiquetas: censo | censo de transporte | transporte