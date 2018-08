Enfermeras en el Zulia: “No contamos con equipos, trabajamos con las uñas”

Emilys Sarache / 8 ago 2018.- Enfermeras se encuentran protestando este miércoles en el estado Zulia para exigir mejores salarios y dotaciones de insumo para los hospitales. Además informaron que en el área de terapia intensiva han fallecido 6 personas por falta de insumos.

La licenciada Paulina Santo expresó: “Exigimos la dotación de nuestras instituciones, la recuperación de las instituciones de salud. Y el segundo aspecto es un sueldo digno que dignifique a los profesionales de salud”.

Mislenis Soto, por su parte, explicó que las enfermeras se encuentran haciendo las mismas exigencias de insumos y medicamentos desde hace tres años. “No hay nada, banco de sangre, nada. Además, pedimos un salario digno, ya que no nos alcanza para el pasaje. No tenemos ni uniformes, están muy caros”.

Asimismo indicó que aunque “los enfermeros no han dejado de atender a los usuarios”, “la crisis se ha acentuado en relación a la atención del usuario”.

Alva Zambrano, otra enfermera, hizo un llamado al Presidente que vea lo que está ocurriendo en el sector salud. “Atendemos ahora, a duras penas, si el paciente lleva todo, porque no tenemos ni un par de guantes (…) No contamos con inyectadoras, con soluciones, con equipos, con nada, estamos con las uñas (…) No tenemos nada con qué trabajar”.

En breve más información

Etiquetas: enfermeras | protesta | Zulia