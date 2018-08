Enfermeras: El miércoles vamos a Plaza Caracas a ver si el Ministro nos oye

ND / 2 ago 2018.- La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, exigió este jueves al Ministro de Salud atender sus peticiones porque de lo contrario continuarán el paro indefinido, que hoy cumple 37 días.

Así lo dijo luego de una asamblea en las afueras del Hospital JM de los Ríos

“A 37 días que iniciamos un paro indefinido del sector salud, se ha decidido que, en vista del silencio cómplice que ha mantenido el Ministerio… de Saud, el Ministro Carlos Alvarado,quien persiste en reunirse con un sindicato que no representa al sector salud venezolano… hemos decidido que para el día miércoles 8 vamos a concentrarnos en Plaza Caracas para ver si usted, señor Carlos Alvarado, tiene tiempo para atender los requerimientos que estamos haciendo los hombres y mujeres que día a día trabajamos en los hospitales”.

“Voy a recordar cuáles son las peticiones que hemos estado haciendo. La primera petición involucra el derecho a la vida y la salud del pueblo venezolano, es que necesitamos la dotación de insumos y medicamentos. No queremos ver morir un venezolano más porque no hay oxígeno en un hospital”.

“Como segundo punto, y no menos importante, la adecuación de los sueldos y salarios que nos cancelan en una relación directa con el costo de la cesta básica. Y más seriedad cuando se fija un sueldo salarial. No es posible, señor Ministro de Salud, que usted hoy decida la factibilidad del incremento que dio la Vicepresidencia de la República, que no es nuestra aspiración, de 8 millones 411 mil bolívares. Aquí tenemos que ser serios porque los trabajadores del sector salud estamos movilizados y vamos a seguir movilizados en la calle. Si no nos atiende el señor Ministro… pues iremos a la Vicepresidencia, iremos a Miraflores porque nadie puede tener miedo de exigirle a un Gobierno que se dice democrático que cumpla con su responsabilidad”.

