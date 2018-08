Delsa Solorzano: Pedimos a Maduro que desaloje Fuerte Tiuna y Miraflores

Emilys Sarache / 1 Ago 2018.- La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, pidió este miércoles al presidente Nicolás Maduro, que desaloje el Palacio de Miraflores “porque él ya no es Presidente”.

“La Asamblea Nacional Legítima ha declarado el abandono del cargo del señor Nicolás Maduro porque es evidente la situación de crisis en la que tiene sumida al país. Es evidente que hoy los venezolanos no tiene acceso a comprar ni siquiera la canasta alimentaria (…)”, destacó en rueda de prensa desde Caracas.

Agregó que actualmente “la gente no tiene dinero suficiente para pagar el pasaje para ir a su trabajo. Esa crisis económica hasta el dinero en efectivo es un bien que se vende; este Gobierno tiene al país pasando trabajo y necesidad”.

Por último, la diputada enfatizó que “por ello al haber declarado el abandono de cargo insistimos en que Maduro no es Presidente, por ello en lo que corresponde en derecho no es que él renuncie, es que desaloje la vivienda donde habita, que desaloje a Fuerte Tiuna y que desaloje Mirafoles. (…) Porque es un inquilino al cual los venezolanos no quisimos renovar el contrato de arrendamiento ”, sentenció.

Cabe destacar que, luego de haber recibido de la fiscal general Luisa Ortega Díaz la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro el 19 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decidió a inicios del mes de abril que había elementos suficientes para proceder con su enjuiciamiento.

Además acotó que le corresponderá a la Asamblea Nacional autorizarlo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 266 numeral 2 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica del TSJ.

vaya al foro

Etiquetas: Delsa Solorzano | Miraflores | Nicolás Maduro | renuncia | uerte Tiuna