Concejal de Ciudad Guayana: Inundaciones son por el mal dragado del Orinoco

Oleg Kostko / foto: El Nacional / 6 ago 2018.- El Concejal de Ciudad Guayana, Iván Yáñez responsabilizó al Gobierno de las inundaciones en dicha ciudad por la crecidas de los ríos Orinoco y Caroní debido a malos trabajos en el dragado del Orinoco que ha impedido que el agua de éste desemboque con fluidez en el atlántico.

“Es culpa de un gobierno que no sabe gerencia una ciudad, de un gobierno que no se ocupa de aplicar el dragado correctamente por lo que hoy el río no tiene tanta fluidez en su salida al Atlántico”, expresó el dirigente político en una nota de prensa reseñada por El Nacional.

“Todo lo que está ocurriendo se pudo haber evitado con las dragas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), pero no están en capacidad de hacerlo porque las empresas contratadas para tales efectos han quebrado y, por otro lado, tenemos a las empresas chinas que no se dan abasto para la capacidad que se requiere”, agregó

Mencionó también que en estos momentos hay un total de 119 familias afectadas de 247 en el sector La Laja de Ciudad Guayana, para dicha comunidad han sido habilitados tres refugios los cuales ya se encontrarían colapsados y en los que se comienzan a ver casos de paludismo.

Asimismo, denunció que hay familias que no han podido ingresar a los refugios a causa de la situación de colapso por lo que emplazó a las autoridades a colocar más refugios para la referida comunidad. “Nuestros ciudadanos no pueden seguir pasando penurias, ya basta que se siga improvisando con la necesidad de nuestra gente”, dijo.

Yánez criticó la ausencia del alcalde de la ciudad, Tito Oviedo, ante la emergencia. “Su ausencia no tiene nombre y peor aún los emisarios que ha enviado, como Reyerbeth Ribas, lo que han venido es agredir y faltar el respeto a esta comunidad, a humillarla con su actitud prepotente y de prometer ayudas que hasta ahora no ha cumplido”, dijo.

