Carlos Valero: El bolívar soberano nació muerto

Betsy Alvarado V. / 1 Ago 2018.- Para el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Valero, el denominado Bolívar Soberano que entrará en circulación este 20 de agosto “nació muerto” pues, a su juicio, solo servirá para que funcionarios del Banco Central de Venezuela hagan negocios particulares.

“El bolívar soberano nació muerto, solo resolverá algún tipo de negocio extraño para algún funcionario del Banco Central de Venezuela, en meses esos billetes serán inútiles y tendrán que ser sustituidos, el Gobierno se niega a mover su modelo totalitario”, expresó.

Destacó que lamentablemente el Gobierno se niega a cambiar el modelo económico, entre esos, el control de cambio que “es un enorme fracaso que conllevará a profundizar la crisis económica”.

“El control de cambio solo sirve para que los corruptos sigan apoderándose del dinero de los venezolanos; mientras sigan pisoteando las leyes de la economía, la Constitución, la ética, no vamos a resolver el problema de la hiperinflación. “No tienen margen de maniobra económico, mientras mantengan ese control de cambio, no reconozcan esta Asamblea Nacional y se sigan imprimiendo billetes, no saldremos de esta situación económica”, dijo.

A través del decreto presidencial N.° 3.548 de la Gaceta Oficial N°. 41.446 con fecha del miércoles 25 de julio de 2018, se establece que, a partir del 20 de agosto de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República, tal como lo anunció el Jefe de Estado durante la presentación al país del Programa de Recuperación y Crecimiento Económico.

“A partir del 20 de agosto de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a cien mil bolívares (Bs.100.000) actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre cien mil (100.000)”, reza el texto.

Descargue aquí la Gaceta Oficial Nº 41.446 íntegra: Gaceta

Etiquetas: bolívar soberano | Carlos Valero | reconversión monetaria