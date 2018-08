Carlos Larrazábal: Llevamos cinco años de recesión

Enrique Meléndez / 8 ago 2018.- Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, aseguró que la política económica del chavismo, basada en importaciones con un dólar barato soportado por el boom petrolero; y el quiebre del aparato productivo, no nos condujo sino a la pérdida del poder adquisitivo del venezolano y a los altos índices de pobreza.

La afirmación la hizo el pasado sábado en el foro que organizó la fundación Espacio Abierto, horas antes del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

“Cuando uno ve las importaciones hasta el año 2005, eso llevó a que Venezuela viviera sin problemas de abastecimiento, con importaciones que oscilaban entre 15 mil y 20 mil millones de dólares que tenía que ver con materias primas, insumos y repuestos, y no con productos terminados”.

No obstante, cuando se profundiza el boom petrolero en el 2007 se dan dos ejes destructivos contra la empresa privada; por un lado, arrancan las expropiaciones masivas del presidente Hugo Chávez; y por otro lado, las importaciones propiciadas por anclaje cambiario favorable de modo que se llegó a importar hasta 65 mil millones de dólares.

Esta situación lo llevó a preguntarse que hacia dónde se habían ido las divisas que teníamos en ese momento, y, a ese respecto, recordó que Jorge Giordani había denunciado que empresas fantasmas se había llevado más de 25 mil millones de dólares, y que no había pasado nada.

“Esa riqueza, en vez de utilizarse para estimular la producción nacional, se hizo en paralelo destruyendo la producción nacional. Por eso hoy en día, con importaciones similares de 20 mil millones de dólares, el 92% de las mismas las hace el Estado”.

A juicio de Larrazábal, ese fenómeno ahora se ha agravado por el impacto de la hiperinflación; causada por el aumento del gasto público desmedido que, según las cifras, se ubica en unos 4.800%; que la base monetaria se ha incrementado en más de 7.000%; la liquidez monetaria de igual manera; lo cual nos lleva a dramática inflación que, según la Asamblea Nacional, se ha elevado a 46.000%; cuando el Fondo Monetario Internacional estima que para finales de año estará en un millón por ciento.

“En estas condiciones el poder adquisitivo del venezolano se ha destruido; de modo que la cesta básica, que en junio del año pasado, según el Cendas, se ubicaba en 834 mil bolívares, ya está en 163 millones de bolívares. Y toda esta realidad se ha visto reflejada con una caída sostenida de la producción general del país: nosotros ya llevamos cinco años de recesión acumulada, y una caída de la economía de un 56%”.

Larrazábal ilustró esta situación haciendo ver que, mientras en el año 2008 se producían 2 millones 995 mil toneladas de maíz, en el 2017 se produjeron 1 millón 50 mil toneladas; que este año estamos sembrando un 30% menos de las áreas cultivables: una de las consecuencias del haber expropiado Agroisleña; convirtiéndola de Agropatria y, luego, Agrofan; que es donde se han metido los militares, según sus palabras, y quienes son los que monopolizan lo poco que viene de semillas y fertilizantes.

“En arroz nosotros éramos exportadores; llegando en el 2008 a producir 1 millón 276 mil toneladas de arroz, y hoy en día apenas producimos 405 mil toneladas. En papas producíamos 421 mil toneladas, y hoy en día estamos produciendo apenas 52 mil toneladas de papas. En cebollas producíamos 335 mil toneladas, a 74 mil toneladas. En sorgo de 375 mil toneladas a 20 mil toneladas. En café 1 millón 565 quintales a 466 mil quintales”

Según Larrazábal en materia de producción tenemos un efecto perverso, teniendo presente que hay una inflación de costo y una inflación de demanda; lo que hace que cada vez produzcamos menos y que el costo unitario de cada bien es cada vez más alto; lo que se ve reflejado, a su juicio, en los índices de la pobreza.

“La economía venezolana atraviesa por un círculo muy complicado; pues tenemos hiperinflación; contracción petrolera; contracción económica severa; sanciones internacionales crecientes, y dirigidas a funcionarios públicos; una política agresiva por parte de EEUU hacia la región; la falta de pago en lo que atañe a la deuda externa, que nos ha cerrado todo el financiamiento; aparte de que ahora, la comunidad internacional nos califica como un Estado corrupto; como un Estado que viola los derechos humanos y como un narco-Estado”.

A su modo de ver, esto nos afecta el entorno para poder alcanzar la recuperación económica; agregando que, por lo demás, para nada se solventa dicha situación con los anuncios que ha hecho el gobierno en las últimas semanas; porque se necesita una propuesta sistémica; de cambio de modelo político, económico y social; de manera que se pueda recuperar la confianza necesaria como primer paso para la recuperación de la economía.

En ese sentido, se refirió a la situación de ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente; no reconocida, incluso, por la comunidad internacional, y en cuanto a la abrogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, Larrazábal dijo que, aparentemente, se trata de algo positivo; sólo que cuando su intención se ve en detalles se presentan grandes lagunas, sobre todo, en lo que atañe a la declaratoria del origen de las monedas extranjeras a manejar.

“Los anuncios no son sino medidas aisladas que no van al fondo de la problemática. No se diseñan medidas para enfrentar el creciente déficit fiscal; que es la causa fundamental de la hiperinflación. No se termina de reconocer que la causa de la hiperinflación está en el modelo económico, sobre todo, la pérdida de la autonomía del BCV, y la emisión descontrolada de dinero sin respaldo”.

Calificó de improvisadas dichas medidas que generan mucho más dudas que respuestas en la mayoría de los casos; además de que se sigue con la política de los controles que propician mucha más corrupción, y que con independencia de que el presidente Nicolás Maduro haya reconocido que la política de expropiación de empresas privadas fracasó, hasta ahora no ha dicho como va a corregir ese problema.

