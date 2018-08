Cabello: Requesens fue capturado porque se iba a fugar

ND / 8 ago 2018.- El presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles en la noche que el diputado Juan Requesens tenía planes de fugarse del país.

“Algún día la justicia tiene que tocar puerta… ahí está el señor Requesens”, dijo en su programa Con el mazo dando.

“¿No recordamos nosotros dándole un golpe a una Guardia Nacional hace poco, a una mujer? … Es un tipo violento; cobarde. Algún día se sabrá cómo fue la detención. No me atrevo a decir nada aún. Estoy esperando que hablen nada más, para que el mundo los conozca. Después salen: no, somos inocentes. ¿Inocentes? Ahí están las evidencias. ¿Y saben qué cosas hablan? Estos aparatos (señalando a su celular). No, que lo borré. ¿Lo borré? Vaya a creer. Y fue capturado porque se iba a fugar. Y era imperioso capturarlo porque se iba a fugar porque él ya sabía que… los testigos estaban hablando, eso y más. ¿Cómo se financiaron? ¿Dónde los financiaron? ¿Quién pagó? La cena que tuvieron en un restaurante llamado Miga´s por allá… no estoy diciendo con esto que el restaurante tenga algo que ver”.

También Cabello se refirió al Hotel Pestana como “algo para investigar”.

“¿Por qué se hospedan siempre los conspiradores en el Hotel Pestana? ¿Por qué? ¿Qué de bueno tiene ese hotel? Cosas para la investigación. ¿O será que los dueños son muy expléndidos con los conspiradores? Cosas para la investigación. Y no nos vamos a frenar. La justicia viene y viene con todo”.

Etiquetas: atentado | Cabello | Maduro | Requesens