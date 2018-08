Cabello, sobre inmunidad de diputados: Ojalá los países del mundo entiendan

Oleg Kostko / foto: @ConElMazoDando / 8 ago 2018.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello expresó este miércoles que espera que la decisión de revocar la inmunidad parlamentaria de Julio Borges y Juan Requesens sea comprendida por los países del hemisferio.

“Hoy la Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión vistas todas las pruebas presentadas de allanarle la inmunidad parlamentaria a dos diputados terroristas Juan Requesens y Julio Borges, implicados en una cantidad de delitos contra la patria contra el presidente de la República y contra los que estaban allí, dan vergüenza y andan por el mundo, ojalá los países del mundo entiendan”, expresó Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

“Nosotros no estamos juzgando nada lo que no estamos es entorpeciendo la justicia que sea la justicia la que se encargue”. Dijo también que “se requiere de la fuerza de todos para construir la paz, no la paz de los sepulcros que es lo que quiere la derecha”, expresó.

Previamente, Cabello aseveró que “hay quienes desafortunadamente juegan a la violencia del terrorismo, la verdadera política debe repudiar el uso del terrorismo como herramienta de ideas políticas, como les ha sido muy complicado ganarle elecciones a la revolución bolivariana no les queda otra que acudir al expediente del terrorismo”..

Asimismo, agregó que “para construir la paz hay que pasar por hechos como ese, y la manera más clara de erradicar eso es con justicia, por eso se allanó hoy la inmunidad parlamentaria se autorizó al TSJ para que continúe el juicio en los tribunales ordinarios contra esos terroristas y que sea la justicia.

