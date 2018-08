Cabello: Si usted es pobre y no se censa, va a necesitar bastantes dólares para echar gasolina

ND / 8 ago 2018.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dejó claro este miércoles que quienes censen sus vehículos en el Censo Nacional Automotor recibirán el subsidio a la gasolina – sean ricos, pobres o clase media. Y quien no lo haga necesitará “bastantes dólares” para pagarla.

Así lo dijo en su programa Con el mazo dando.

“Miren. El que no vaya al censo no tiene subsidio de la gasolina. Eso es sencillito. Yo tengo dólares con que pagar mi gasolina, yo tengo petros, tengo plata, bastante, para pagar la gasolina, no me importa, no vaya. No vaya. Se le respeta su derecho. Se le respeta su derecho. Después no chille cuando tenga que echar la gasolina y llegue el compañero que sí fue a registrar su carrito y no se creyó el cuento de que (el carro) se lo iban a entregar a Diosdado, y va a echar gasolina con su carnet de la patria, cha cha, gasolina subsidiada. Después no chillen”.

El Gobierno nacional convocó a un Censo de Transporte que arrancó la semana pasada y continuará entre el 10 y 12 de agosto.

Según explicó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, los transportistas “recibirán de forma directa atención a las necesidades del sector”, siempre y cuando tengan el carnet de la patria.

Esta convocatoria ha sido rechazada por transportistas en todo el país.

