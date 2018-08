Boris Castellano: Hubo un ataque de dron a la tribuna presidencial

ND / 4 ago 2018.- El periodista oficialista Boris Castellano dio por hecho este sábado en la noche que las explosiones que obligaron al retiro intespectivo del presidente Nicolás Maduro del acto de la GNB en Caracas se originaron por un atentado contra la vida del Presidente.

Así lo dijo hace minutos por VTV.

“Ha fracasado el atentado contra el Jefe de Estado y creo que va a tener un efecto inusitado para las personas que lo planificaron. Porque obviamente los que realizaron este ataque con dron a la tribuna presidencial donde estaba Nicolás Maduro tenáin por objeto, primero, acabar contra su vida, y segundo, diluir y aplacar las fuerzas de la revolución”.

“Primero, no lograron acabar con la vida del presidente… y segundo, se ha producido un efecto de cohesión en las fuerzas revolucionarias que nos hace anticipar, y creo que no nos vamos a equivocar, una mayor contundencia en la acción de Gobierno de Nicolás Maduro… y es posible que veamos un afianzamiento de las acciones de Gobierno y de las acciones políticas, y una cohesión en las fuerzas revolucionarias, algo que definitivamente no se esperaban las fuerzas que organizaron esta acción”.

vaya al foro

Etiquetas: atentado | Maduro | VTV