Biagio Pilieri: Policía de Yaracuy intentó detenerme

ND / 10 ago 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, denunció este viernes que fue perseguido retenido en contra de su voluntad por funcionarios de la policía de Yaracuy, quienes no dieron ninguna explicación sobre la actuación policial.

“Cuatro funcionarios de la policía de Yaracuy han detenido el vehículo donde me estoy desplazando, sin explicación alguna. No hemos violado ningún tipo de las normas de tránsito, no hemos cometido delito y la policía en vez de estar agarrando malandros o custodiando a los ciudadanos hoy están deteniendo nuestro vehículo sin explicación alguna y violando el artículo 200 de la constitución, sobre la inmunidad parlamentaria”, dijo el parlamentario a través de una nota de voz difundida en cadenas de teléfono.

Minutos después confirmó la información vía Twitter. “En efecto la tarde de hoy fui perseguido y retenido injustificadamente por funcionarios de la policía de Yaracuy. Manifestaban pretender retenernos conjuntamente con el vehículo donde nos transportábamos, luego de unos minutos por discusiones nos indicaron que habían cometido un error”, relató Pilieri en Twitter.

“Queremos dejar claro que no nos amedrentarán con estas acciones, ni dejaremos la lucha por libertad nuestro país”, sentenció.

Etiquetas: Biagio Pilieri | policía | Yaracuy