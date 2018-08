Autoridades de Brasil critican inacción de Venezuela por brote de sarampión

Oleg Kostko / 9 ago 2018.- Autoridades sanitarias brasileñas se quejaron este jueves de la falta de colaboración del Gobierno venezolano en aras de lograr detener el brote de casos de sarampión procedentes de Venezuela que aqueja a la nación carioca.

De acuerdo a lo reseñado por Reuters, el ministro de Salud brasileño, Gilberto Occhi aseguró que Venezuela ha ignorado los ofrecimientos de su país para solventar la crisis, detalló también que le ha ofrecido al Gobierno venezolano la posibilidad de enviarle vacunas a lo que tampoco ha recibido respuesta.

“Necesitamos saber cuál es la política de Venezuela y qué ha hecho para vacunar a su población, y también qué hacen otros países”, declaró. El titular del despacho médico de Brasil dijo también que su Gobierno evalúa la posibilidad de vacunar a todos los venezolanos que ingresan al país, hasta el momento solo se les proporcionaba vacunas a aquellos que entraban en calidad de refugiados o que buscaban residir en Brasil.

Por su parte, la jefa del programa de inmunización de Brasil, Carla Domingues criticó que el Gobierno venezolano no haya proporcionado información actualizada a la Organización Panamericana de la Salud. “Todo lo que tenemos son datos preliminares de 2017. No están actualizando la información y no podemos ver la magnitud del problema”, dijo.

Desde el mes de febrero cuatro personas, tres de ellas venezolanas han muerto a causa del sarampión en el estado brasileño de Roraima el cual es limítrofe con Venezuela. Las autoridades brasileñas han confirmado un total de 281 casos, la mayoría de los afectados son niños.

El brote de dicha enfermedad ha hecho que el Gobierno de Brasil realizará una jornada de vacunación a 11 millones de niños además de a los adultos que pudieran requerir de la vacuna.

