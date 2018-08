Análisis ND / Apertura del mercado cambiario legal: muy poco, muy tarde

Pedro García Otero / 3 ago 2018.- Muy poco es lo que se sabe aún sobre la derogatoria de la Ley de Ilícitos Cambiarios anunciada por el vicepresidente del Área Económica Tareck El Aissami; pero los economistas apuntan a que intentará mantener el statu quo del control férreo del mercado cambiario por parte del Gobierno, mientras le da a algunos de sus operadores, como las empresas chinas que pugnan por tener el control de las refinerías de Paraguaná, cierta flexibilidad para manejar su capital de trabajo en dólares y bolívares sin que eso sea un delito, señalaron a Noticiero Digital varios economistas venezolanos.

Lea más: El Aissami: El 20 de agosto se acaban los sobreprecios

Tanto Luis Oliveros como Henkel García destacaron que hasta ahora, pareciera que el Gobierno limitará el mercado paralelo a las casas de cambio que él mismo autorice: “No se ha convocado a casas de bolsa, ni a bancos”, señaló Oliveros. Y por su parte, García señaló que “creo que lo restringirán a las casas de cambio y a que las transacciones acordadas por los privados no sean ilegales”.

Ambos coinciden, adicionalmente, que el anuncio de El Aissami no solo es muy magro como para formar un pronóstico de lo que sucederá, sino que, adicionalmente, es una medida aislada y lejana del paquete que se necesita para reactivar la economía, tras nueve años de un control de cambio que ilegalizaba (o al menos dejaba en una zona gris) cualquier mecanismo de mercado.

En el primer día tras los anuncios, el mercado cambiario permaneció en tranquilidad, y la tasa @dolarpromedio, que ha comenzado a ser marcadora del mercado negro (luego de que @dolartoday dejara de ser una tasa en la que la gente confiaba, a comienzos de este año) subió unos 100.000 bolívares con respecto al día anterior, hasta 3,8 millones por unidad del billete verde. Un alza de menos de 2,5%, en un mercado poco nervioso.

Luego de la aprobación en la Asamblea Nacional Constituyente, “la ANC comenzó la discusión del decreto constituyente propuesto por el Poder Ejecutivo para articular el levantamiento del control de cambios, en camino a la libertad cambiaria. Aun no se sabe que es lo que resultará de esos debates, considerando que el primer orador, David Paravisini, intervino diciendo que ‘esos decretos son un gran riesgo para el Ejecutivo”, señaló el economista Benjamín Tripier, presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina.

Las dudas persisten en relación a cómo operara el supuesto anclaje del bolívar al petro, que, según José Guerra, significará que “ahora tendremos una tasa de mercado que se fijará entre privados; una tasa intervenida (la que se acaba de crear) y la tasa controlada”. Para este economista, el dólar en el mercado libre subirá sin cesar, porque no hay manera de que el Gobierno entienda que tiene que alimentar el mercado privado con las divisas de Pdvsa.

Algo a lo que parece apuntar también el discurso de El Aissami en la ANC, señalando que el Estado venezolano “protegerá sus recursos para seguir favoreciendo a los más necesitados”; y discursos previos, como el de Elías Jaua señalando que los privados “tendrán que usar sus dólares, que son bastantes, para importar”.

Cuatro posibles escenarios

La declaración de Paravisini, a su vez, muestra la extrema cautela con la que el Gobierno asume el tema, consciente de que está abriendo una puerta que en este momento político, económico y social puede llevárselo por delante.

El presunto propósito de la derogación del régimen de ilícitos cambiarios es, según el decreto de su eliminación, “otorgar a los particulares, personas naturales y jurídicas, las más amplias garantías para el desempeño de su participación en el modelo económico del país”. Un modelo económico, no obstante, absolutamente controlador de la actividad privada por parte del Ejecutivo, con la misma carga de peajes, barreras y coimas.

“Si bien hay una intencionalidad de Maduro, de promover la flexibilización cambiaria, no hay que olvidar que es un tema muy sensible en el chavismo, por lo que el presidente ‘obedecerá’ cualquiera sea el resultado”, señaló un economista que pidió el anonimato.

“Hay una corriente liderada por Aristóbulo Isturiz que dice que si se levanta el control de cambios, entonces el gobierno cae. Mientras que hay otra opuesta, liderada por Jesus Faria y Elias Jaua, que dice que si no se levanta el control de cambio, entonces el gobierno cae”, agregó.

Los escenarios posibles son, según este economista, “que se apruebe el documento tal como lo mandó el presidente mediante el cual, partir del 20A los venezolanos podrán realizar cambios de divisas por medio de las casas de cambio; que se rechace y no se pueda operar libremente, o que se apruebe con modificaciones que comprometan su éxito, por ejemplo, pedir requisitos difíciles de cumplir; o que salga solo para el sector petrolero y que permita que el resto del país también acceda al mercado, pero con algunas restricciones”.

“Por información recibida desde diferentes fuentes del gobierno, la intencionalidad del presidente tiene el propósito de cumplir unos requerimientos de las empresas petroleras chinas que están trabajando en las refinerías de Paraguaná, de poder operar en el mercado nacional, vendiendo sus dólares (que necesitan para capital de trabajo), a una tasa competitiva y que no sea un delito. De allí que la derogación de la ley permite la compra y venta, pero si no se levanta el control, no les facilita la operatoria”, concluyó el vocero en off the record.

vaya al foro

Etiquetas: control de cambios | Ley de Ilícitos Cambiarios | Tareck El Aissami