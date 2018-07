Zambrano: Sector salud seguiremos en paro hasta que nos den respuesta

ND / foto: archivo / 23 JUL 2018.- El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, informó sobre la continuidad del paro de los profesionales de la salud y obreros al cumplirse 28 días de su inicio, hasta ver cumplidas sus exigencias por parte del Gobierno nacional. “Se cumplen 28 días y ratificamos la continuidad del paro porque no hemos recibido ninguna respuesta”, aseveró Zambrano desde el Hospital Dr. José María Vargas, en Caracas, mientras protestaban frente al recinto antedicho.

“Queremos destacar que el Gobierno publicó una escala de salarios que va desde 3.000 bolívares como salario mínimo, hasta 9.000 bolívares, los cuales no satisfacen al personal de salud”, destacó el secretario de Fetrasalud y agregó “pero lo que más nos sorprende es que Maduro dice que es el presidente obrero y en estas escalas no incluyen al personal obrero. Es decir que el ‘presidente obrero’ dejó a los obreros por fuera, como la guayabera”.

A 28 días de protestas, personal de enfermería, médicos y trabajadores del sector salud en general se mantienen en paro frente a los hospitales de la capital y en distintas zonas del país exigiendo mejores condiciones de salario y de trabajo.

Un salario digno, que no solamente lo decimos nosotros, si no la constitución, “el ingreso de los trabajadores tiene que ser para vivir con dignidad y eso no pasa en Venezuela”, concluyó Pablo Zambrano.

vaya al foro

Etiquetas: crisis | enfermeros | médicos | salud