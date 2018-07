Vecinos en Maracaibo protestan tras 20 días sin agua

Jhoan Meléndez / 30 jul 2018.- Habitantes el sector Los Haticos en Maracaibo, estado Zulia, protestaron la mañana de este lunes para que se les suministre el servicio del agua, el cual no tienen desde hace más de 20 días.

“Hemos estado más de 20 días sin agua. Tengo dos días sin bañarme y no me da pena decirlo. He tenido que agarrar agua de la playa para poder cocinar”, manifestó un residente de la zona al canal TV Venezuela.

Asimismo pidieron a las autoridades que responda a las exigencias de los vecinos. “Señor alcalde y señor gobernador, nosotros les dimos el voto. Por favor, hagan algo ante esta situación”, aseguró.

Los ciudadanos indicaron que ante tal situación, el único método es comprar botellones de agua, sin embargo declararon que el precio de estos les impide hacer las labores del hogar. “Un botellón cuesta Bs. 700 mil, y no se necesita uno sólo sino varios, y si es una casa con una familia completa es mucho peor”, concluyeron.

"Tengo dos días sin bañarme, la otra vez tuve que agarrar agua para cocinar, gobernador por favor, nosotros le dimos el voto", vecinos de Maracaibo protestan por falta de agua en el sector Los Haticos. #TVVNoticias #tvvenezuela pic.twitter.com/ulBYlWu9gd — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 30 de julio de 2018

Etiquetas: falta de agua | Maracaibo | protestas