Vecinos de Catia salieron a protestar por causa del apagón

Oleg Kostko / foto: @Dianamerchanp / 31 jul 2018.- Residentes de Catia realizaron una manifestación durante el transcurso de la tarde de este martes a causa del apagón que dejó sin luz a la mayor parte de Caracas.

Así lo dio a conocer el activista Julio César Reyes en su cuenta de Twitter. “Catia protesta, cauchos encendidos en protesta en la segunda Avenida de Nueva Caracas en Catia, ¿cómo no hacerlo? no hay luz, no hay agua, no alcanza la plata para la comida, no hay efectivo, no hay transporte”, expresó.

“Protesta de vecinos de Catia por el apagón”, confirmo RCTV En línea a través de su cuenta de Twitter. El portal web caraotadigital, detalló en su cuenta de Twitter que la protesta tuvo lugar en el el distribuidor Los Flores de Catia”

“En el distribuidor Los Flores de Catia, los vecinos protestaron para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico”, detalló el mencionado medio digital a través de la referida red social.

Este martes se registró un apagón en la mayoría de los sectores de Caracas que dejó sin electricidad a la capital venezolana. Al respecto el ministro de Energía eléctrica, Luis Motta Domínguez aseveró que la causa fue un corte de cables.

Sin embargo, minutos antes el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez aseveró que la causa se debió a una caída de una línea en el Parque Guatopo a causa del mal clima en la zona.

#AHORA | #CatiaProtesta cauchos encendidos en (((PROTESTA))) en la 2do Avenida de Nueva Caracas en Catia.

¿cómo no hacerlo? ✅No hay Luz

✅No hay agua

✅No alcanza la plata para la comida.

✅No hay efectivo

✅No hay transporte #ReporteCiu pic.twitter.com/kvopKrere8 — Julio Cesar Reyes (@juliodemocrata2) 31 de julio de 2018

Protesta de vecinos de Catia por el apagón. pic.twitter.com/ho2FdY4NjQ — RCTV.net (@RCTVenlinea) 31 de julio de 2018

#CaraotaEnCaracas En el distribuidor Los Flores de Catia, los vecinos protestaron para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. / Reportó: @AngitaPolanco pic.twitter.com/dD2LtHa1PP — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 31 de julio de 2018

