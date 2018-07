Usuarios del Terminal de Guarenas protestan por falta de autobuses

Betsy Alvarado V. / 25 jul 2018.- Los usuarios del Terminal de Guarenas se alzaron este miércoles luego de permaneces por largas horas en una cola debido a la falta de transporte.

“Falta de transporte encoleriza a usuarios del Terminal de Guarenas quienes trancaron vías y además denuncian cobros excesivos por el servicio a 65 mil cuando está estipulado en 25 mil”, escribió la periodista Yasmin Velasco en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el comunicador social Daniel Colina, los chóferes de transporte público que cubren las rutas de Guatire y Guarenas a la capital no están trabajando con normalidad, pues alegan que no tienen cauchos, ni aceites ni filtros para las unidades, y que no descartan llamar a paro en los próximos días.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), Marco Antonio Ponce, informó recientemente que en lo que va de año se han registrado 5.315 protestas que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional durante los primeros seis meses del 2018, lo que equivale a unas 30 protestas diarias en su mayoría en demanda por derechos laborales, derecho a la salud y derecho a los servicios básicos.

“Esas han sido las principales motivaciones que han tenido las personas para protestar y la principal modalidad es el cierre de calles. Tenemos que entre los cinco estados con mayor indice nos encontramos en el primer lugar al Distrito Capital con 579 protestas, le sigue el estado Lara con 541, Bolívar 464, Mérida 458, y en quinto lugar Anzoátegui con 417 (…) esto tiene que ver con la emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela en este momento”, dijo Ponce.

Las declaraciones fueron ofrecidas a TV Venezuela como parte de la presentación del informe semestral de conflictividad social en el país, en el cual detalla que “la respuesta a las protestas en el país es la represión”.

Etiquetas: Guarena | protesta | transporte | utobuses