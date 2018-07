Uribe renunciará a su asiento en el Senado tras ser citado por Corte Suprema

Bogotá, 24 jul (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe anunció hoy que renunciará a su escaño en el Senado tras ser citado a indagatoria por la Corte Suprema por un caso de soborno y fraude e impedir que su defensa “interfiera con las tareas” de la Cámara Alta.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Corte explicó en un comunicado que ha recaudado “pruebas que condujeron a abrir investigación formal contra” Uribe, que asumió como senador para un nuevo periodo el pasado 20 de julio, y el también parlamentario Álvaro Hernán Prada “para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal”. EFE

Etiquetas: Álvaro Uribe | Corte Suprema de Colombia | Soborno