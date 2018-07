Transportistas responsabilizan al Gobierno por colapso del sector

Betsy Alvarado V. / 26 jul 2018.- El director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte del Oriente, Fernando Mora, dijo este viernes que el único responsable del deterioro en el sector es el propio presidente Nicolás Maduro por no tomar las medidas necesarias a tiempo.

“Fue el Ejecutivo Nacional el que no tomó las medidas para que el sector no colapsara, no es sólo el sector transporte, el el sector salud, eléctrico, el político”, expresó durante el foro de Crónica Uno sobre el “colapso de los servicios públicos, tragedia nacional”.

Durante los anuncios que el presidente Maduro ofreció el miércoles para la recuperación económica, se encuentran la activación de un censo nacional de transporte, en todas sus modalidades, público y privado.

“Gran censo de transporte para establecer una nueva política de apoyo al transporte nacional, a buen entendedor, Carnet de la Patria, cambios que necesita el país, vamos a prepararnos (…) Tengo la certeza de que el programa de recuperación económica que hemos venido activando por partes y que va a tener un momento estelar a partir del 20 de agosto, nos va a colocar perserverando, donde debe estar nuestro país”, aseveró.

En la actividad que desarrolla este jueves Crónica Uno también estuvieron presentes los concejales del municipio Libertador, Jesús Armas, Aixa López, y el ambientalista y planificador ambiental y social, Hernán Papaterra.

