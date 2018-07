Trancan la autopista Lara-Zulia, exigen mejores condiciones de vida

Betsy Alvarado V. / 25 jul 2018.- Con palos, escombros, cauchos y metal oxidado trancaron la autopista Lara-Zulia, a la altura del sector La Chinita para llamar la atención de las autoridades a quienes exigen que se aboquen a trabajar por brindar una mejor calidad de vida, pues no cuentan con el buen funcionamiento de servicios básicos como el agua y la luz.

“La tranca de la autopista Lara-Zulia, a la altura del sector La Chinita, bloquea el paso de expresos, camiones de transporte, motos, vehículos de particulares. Decenas de choferes detienen su paso mientras otros tantos ciudadanos exigen mejor calidad de vida (agua, luz, comida)”, escribió el periodista Gustavo Ocando en Twitter.

Los manifestantes dicen que “no hay agua, no nos llega comida del Clap. No queríamos hacer esto, pero nos cansamos. No podemos ni bañarnos”.

Otra de las afectadas dijo: “Se me quemó mi neverita y también un aire. Somos un cero a la izquierda”.

El líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, dijo este lunes que el Gobierno convirtió al estado Zulia en “el peor de todo el país”, pues no solo padece por la crisis eléctrica “ahí está el problema del agua porque no hay inversión y mantenimiento”, dijo.

Etiquetas: autopista Lara-Zulia | La Chinita | protesta | tranca