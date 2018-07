Trabajadores de la salud y Corpoelec protestan en Nueva Esparta

Jhoan Meléndez / 23 jul 2018.- Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) junto a gremios de las salud, protestan en Nueva Esparta para exigir mejoras en el contrato colectivo y abastecimiento de insumos.

Cerca de 700 obreros de la compañía eléctrica se sumaron hoy al paro convocado en días anteriores y afirman que hasta no tener respuestas “seguirán” con la causa.

“Hoy hemos concretado un paro indefinido hasta que se firme el contrato colectivo, estamos defendiendo nuestros derechos y vamos a seguir adelante”, precisó el dirigente del Sindicato de Corpoelec en Margarita, Jesús Velázquez, según reseña en su portal web Unión Radio.

“No tenemos nada con que trabajar. No tenemos uniforme, no tenemos zapatos. Todos estamos igual a nivel nacional (…) No tenemos miedo a las presiones de la empresa por parte de los gerentes para que hagamos la protesta”, finalizó Velázquez.

Por su parte, trabajadores de la salud de la entidad continúan en paro con el fin de que en los centros de salud sean suministrados insumos médicos y medicamentos, y manifestaron que los pacientes “no están siendo alimentados adecuadamente”.

“Tenemos problemas que se han ido agravando y que han sido denunciados desde hace mucho tiempo, como la falta de medicamentos, falta de reactivos, no funciona la unidad de imágenes y no hay una alimentación adecuada para los pacientes”, señaló el trabajador de la salud Germán Rojas.

“Más del 90% de los pacientes tienen que hacerse los exámenes de laboratorio fuera del hospital (…) La nutrición que están recibiendo no es acorde ni a la edad, ni a la enfermedad que sufran”, concluyó Rojas.

Etiquetas: Corpoelec | paro de actividades | trabajadores de la salud