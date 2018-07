Toro Hardy: El Petro no sirve absolutamente para nada

ND / 31 jul 2018.- El economista José Toro Hardy considera que el problema de la especulación de los precios de bienes y servicios en el país, “se ataca por el lado de la oferta, hay que producir más”.

Así lo expresó durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión. “La especulación desaparece cuando no hay escasez, cuando hay suficiente oferta en el mercado nadie va a especular (…) el que especula es porque sabe que después puede subir el precio, por lo tanto ese problema se ataca por el lado de la oferta, hay que producir más”, sostuvo-

“La razón fundamental de la inflación es el Banco Central de Venezuela (…)”, señaló.

A su criterio, considera fundamental para la economía programas macroeconómicos, “y para eso se necesita, fundamentalmente, una palabra clave que existe en la economía que se llama confianza, porque cuando hay confianza, hay inversión, cuando hay inversión crece el empleo, cuando crece el empleo crece el consumo y cuando crece el consumo, alguien más tiene que invertir para producir los bienes adicionales que demanda la sociedad y, por esa vía, las sociedades se van por el camino de un círculo virtuoso del crecimiento”.

Al ser consultado sobre si Venezuela tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), respondió afirmativamente: “El problema es que hace falta grandes inversiones en Venezuela para poder recuperar esta economía. Para poder llenar los anaqueles hay que producir más y también hay que importar lo que no se produzca, porque la sociedad mientras no tenga los bienes, va a tener que obtenerlos por alguna vía. ¿Quién está dispuesto a prestarle a Venezuela? En este momento, nadie está dispuesto, por lo tanto, habrá que ir al Fondo Monetario Internacional para que aporte lo que hace falta”.

Sobre la caída de la producción petrolera, el economista indicó que “Lamentablemente dañaron profundamente la nacionalización petrolera, porque en este momento nada más para detener la caída de la producción, para que no baje, todo el mundo está estimando que hacia octubre – noviembre vamos a estar por debajo del millón de barriles diarios, nada más para detener esa caída hacen falta más de 7 mil 500 millones de dólares de inversión. Pero si queremos recuperar los niveles de antes de 3 millones y medio, hacen falta 250 mil millones de dólares”.

Desestimó la ayuda que puede aportar el Petro para estabilizar el país: “El Petro no sirve absolutamente para nada, entre otras cosas, no sirve para nada porque dicen que es una criptomoneda y eso no es una criptomoneda”.

“Tanto el artículo 12 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, prohíbe que los hidrocarburos en el subsuelo puedan ser dados en garantía (…) Nos están diciendo que van a anclar el valor del nuevo Bolívar Soberano al Petro y, a su vez, el Petro a las reservas del subsuelo, de manera que parte de un hecho ilegal. Cuando alguien va a anclar una moneda, trata de anclarlo a la moneda más sólida, por ejemplo al dólar (…) Qué están haciendo con eso, en vez de anclar el valor de la nueva moneda, lo que le están poniendo el yunque atado con una soga al cuello porque se va a hundir (…)”

Para preservar el valor de la moneda nacional, Toro Hardy señaló que es imprescindible para la emisión de dinero inorgánico: “Si tú quisieras conservar el valor de la moneda, lo primero que tendrías que hacer es respetar la Constitución, el artículo 320 de la Constitución le prohíbe al Banco Central financiar el gasto público, por eso es la inflación, porque el BCV está financiando el gasto público. Si se respetara ese artículo y el BCV deja de emitir dinero inorgánico, se frenaría la inflación y no necesitarías estar anclando a una supuesta criptomoneda que además no es legal”.

Confesó que le teme a la dolarización de la economía venezolana: “La dolarización, ciertamente, pararía el problema de la hiperinflación, el problema es que cómo funcionaría después la economía venezolana porque nosotros no generamos dólares. En momentos en que la producción petrolera se está viniendo a pique, no generamos dólares, ¿cómo va a funcionar el comercio de Venezuela si no hay dólares en el mercado? Le estarías poniendo una camisa de fuerza a la economía venezolana”.

El Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación de 1.000.000% para Venezuela para finales de 2018, estimación que luce “conservadora” a ojos de José Toro Hardy. “El problema de Venezuela es una hiperinflación, conservadoramente estimada en 1.000.000% junto con una escasez enorme de alimentos. Eso crea problemas sociales muy severos y, por cierto, la hiperinflación puede ser mucho mayor que esa estimación muy conservadora por parte del FMI“.

Etiquetas: especulacion | José Toro Hardy | Petro | precios