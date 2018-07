Horóscopo de la semana del 23/07/2018

Esta semana aprovecha hasta el jueves para ser productivo y efectivo en tus acciones, el impulso de Luna creciente te acompaña y podrás activar, con mas facilidad que otras veces, en ti y en los demás, el sentido de la recompensa, lo que te ayudará a aumentar la eficiencia tanto en el trabajo como en lo cotidiano.

Recomienda el horóscopo que no caigas en la tentación de dilapidar esas útiles energías en acciones sociales que nada te dejan (aplázalas para después del jueves cuando si serán favorables), y nutras sanamente tanto al Ser como a tu cuerpo.

Conviene además que antes que Mercurio se vea retrógrado (será el mismo jueves), concluyas (o adelantes lo más posible) lo referente a acuerdos, negociaciones, traslados, firmas, encomiendas, documentos, gestiones, estudios, conversaciones o intercambio de ideas, aprovechando además que esos ámbitos aparecen en positivo y apoyados por eventos o personas que pueden beneficiarlo.

Vuelve a darse, este lunes, la oportunidad para realizar meditaciones que te permitan entrar en contacto con otros planos recibir mensajes de los ángeles (recuerda que por lo general son cosas que te dicen otros, textos que lees o noticias que oyes y que tienes que asociar a tus circunstancias) u honrar a los espíritus de luz, para lo cual, si te gusta, puedes usar el mantra Radha Soami Deva Devi / Radha Soami Sat Nam repetido 108 veces.

Se ve como un día de definiciones, inicio de etapa como resultado de lo que se haya venido preparando, para madurar situaciones y planificar eventos.

Mejor llevar adelante el día con calma, el riesgo de accidentes aparece alto, también el de discusiones, peleas, caídas, incendios, acciones militares, tiroteos, sismos y otras dificultades varias, se prudente al manipular armas, objetos cortantes o calientes y al manejar. Se mantienen vigentes los anuncios de la semana pasada en cuanto a ataques terroristas, explosiones, hundimientos, naufragios suicidios, intoxicaciones, el metro, túneles, cuevas, alturas o montañas, entre otros.

En el opuesto que hace el equilibrio la oportunidad de logro se ve alta cuando se trata de asuntos de poder, gobierno, realeza, fama, dinero o placeres. No así en el amor, ámbito que pintan las estrellas tenso, con posibilidad que ocurran rupturas.

El color azul cielo, el incienso de sándalo, la música que te mantiene activo pero sereno. La clave: ser consciente que somos amor, alegría y paz.

El martes nos preparamos para celebrar el Día fuera del tiempo, deducido por José Argüelles y que, desde mi punto de vista, nada parece tener que ver con los mayas, pero que ha sido tan celebrado que mueve energías positivas que podemos aprovechar.

Día fuera del tiempo el miércoles, dedicado al arte, la paz y el amor. Además, el Dr. Masuro Emoto (1943 – 2014) lo escogió como Día mundial de apreciación del agua. El demostró que el agua forma cristales respondiendo a las emociones que le transmitimos, por lo tanto las guarda, esto lo llevó a concluir que el agua que usamos puede ser bendecida mediante palabras de amor. Puedes aprovechar para hacer el siguiente ritual el cual será realizado contigo por miles de personas en el Mundo:

Consiste en lo siguiente: Pon el agua que vas a bendecir en un recipiente transparente preferiblemente de vidrio o cristal. Hónrala con palabras de amor y de agradecimiento: “Agua yo te bendigo, te amo, te agradezco que nos hidratas y alimentas la tierra, que gracias a ti me mantengo limpio de impurezas y también los espacios que ocupo” etc. Dependiendo de la cantidad de agua que hayas bendecido repártela en otras botellas también transparentes y a todas ponles una etiqueta en la que has escrito “Amor y gratitud” con la inscripción mirando hacia adentro y si tienes cerca un rio, un lago o el mar puedes brindarle un chorrito a ellos también.

Si no lo tienes coloca de esa agua en una botella transparente especial y ponle una etiqueta mirando hacia adentro, que diga “Amor y gratitud a las aguas del Mundo”. Nos dejó dicho Emoto “Las palabras amor y gratitud crean los cristales de agua más hermosos. Según mi propia experiencia, es la vibración que mejora la inmunidad a los niveles más altos. El agua está conectada a todas las aguas, de modo que, si se ofrecen pensamientos de amor y gratitud al agua de la botella, llegarán a las aguas del Mundo al instante”.

En la suposición que el jueves es el principio un nuevo ciclo según el calendario maya, que nada te turbe, lo harás rodeado de energías positivas que te pueden durar para las siguientes trece lunas. Como leíste antes, hay controversias si en realidad se realiza esta fecha el inicio del calendario maya, porque por ser el de las trece lunas, de alguna forma debería corresponder con el calendario lunar (como ocurre con el chino) e iniciar en Luna nueva. Aun no siendo el que dicen es, ha sido establecido así por un grupo amplio de personas que activa energías positivas con sus pensamientos, palabras y actos.

Mercurio se verá retrógrado a partir de este día, deberás tener especial cuidado, cuando se trate de acuerdos, documentos, firmas, negociaciones, comunicaciones, traslados, conversaciones o ideas (entre otros) con lo que tiene que ver con asuntos importantes, de dinero, placeres, cítricos, poder, jefes, gobernantes, los de la monarquía, la Bolsa de Valores, mininos y los famosos. A este punto en cada horóscopo se verán nuevamente cinco planetas retrogradando de diez, lo que nos dice que la probabilidad que las personas no sean capaces de hacer lo que dicen o de que oculten sus verdaderas intenciones es alta. Toma previsiones porque culmina el 18 de agosto.

Veremos Luna llena el viernes. Tampoco es las más propicias para los rituales en esta oportunidad. Coincide con el que ha sido clasificado como el eclipse más largo del siglo XXI (103 minutos). Será visible en gran parte de Australia, Asia, África, Europa y Sud américa. Entre otros temas, anuncia sucesos importantes en casi todo el Mundo y que cualquier cosa de insólito puede pasar desde este día hasta el 21 de enero del 2019, los detalles dependerán de cada país. Como se ha vuelto habitual, para Venezuela habla de finales (que parecen ser también los más largos de este siglo… en fin) los cuales llegan de manera inesperada o gracias a la intervención de países amigos. Otro detalle especial de este eclipse es que al lado de Luna estará Marte con sus hermosos reflejos rojos

Durante el fin de semana no olvidemos que estamos viviendo días un poco locos en los que la carga energética en todos y todo es alta. Aparece intenso, con situaciones extremas, será recomendable prestar atención a la respiración para mantener las emociones bajo control y solo comenzar lo importante si conoces la mejor hora astrológica para hacerlo.

Para meditar durante la semana un mensaje de Wyne Dyer: “Si cambias la manera en que vez las cosas, cambiarán las cosas que ves”.

