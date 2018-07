Subcomisión de Salud de la AN atenderá a gremios en protesta

Jhoan Meléndez / 27 jul 2018.- La presidenta de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN), María Teresa Pérez, anunció este viernes que la próxima atenderán a los gremios de salud en protesta para tratar los temas dentro del sector.

“El miércoles a las nueve de la mañana en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, vamos a conversar con algunos de ellos. Eso es un conflicto y una protesta que salió del personal de enfermería que se cansó porque ellas mismas se vieron afectadas porque sus hijos se estaban desnutriendo”, manifestó a Vanessa Davies en el programa Por donde vamos de Unión Radio.

La diputada a la AN indicó que no planean “politizar la protesta”, sino hacer valer la institucionalidad de las manifestaciones, además de conocer las condiciones del sector salud, ya que el ministro aseguró que “los iba a a invitar a conversar y no lo ha hecho”.

“Los acompañaremos en su protesta, manteniendo y respentando que es algo institucional y no de los partidos políticos”, puntualizó la parlamentaria.

Por último acotó que el parlamento tiene como deber, velar por los derechos de protesta de los venezolanos. “Es ver en qué estatus está su protección porque recuerden que nosotros tenemos que vigilar que los ciudadanos tienen derecho a la protesta, pero también estén protegidos para que no se les haga un acto en contra de sus fuentes de trabajo”, concluyó Pérez.

