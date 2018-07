Ronald Balza: Imposible que reconversión monetaria entre en vigencia el 4 de agosto

Betsy Alvarado V. / 24 jul 2018,- El economista Ronald Balza reiteró este martes que no están dadas las condiciones para que la reconversión monetaria planteada por el Gobierno para el próximo 4 de agosto se haga una realidad, debido a los niveles de hiperinflación en las que se encuentra sumergido el país, que pudiera llegar a finales de año a 1.000.000 %, según cifras del Fondo Monetario Internacional.

“La hiperinflación hace que sea completamente innecesario y, además, un desperdicio de recursos injustificable , por todos los problemas de salud que tenemos. Tratar de eliminarle tres ceros al bolívar, eso es algo que ya en el año 2008 no tenía sentido hacer en ausencia de una política antiinflacionaria, y en este momento es todavía menos justificable tratar de hacerlo”, dijo en entrevista para Primera Página, programa que transmite Globovisión.

“No tiene sentido ni siquiera plantease la idea de una reconversión monetaria. Y además en las condiciones en las que el Gobierno lo está haciendo es imposible que eso se pueda hacer en el tiempo que ha establecido”, agregó.

Comentó que otro problema es que hay un retraso en la colocación de efectivo en circulación desde hace tiempo. “El cono monetario debió actualizarse en Venezuela porque no se había hecho desde el año 2008 hasta el año 2016 y la actualización llegó con retrasos. Y si tú no tratas de impedir que los precios aumenten con la velocidad en la que va, pues nada de lo que se haga con el efectivo va a ser duradero”, sostuvo.

Ante este escenario, vislumbró que lo que puede ocurrir es que surjan más protestas como la de los enfermeros y que se sigan yendo los profesionales del país, porque es imponible mantenerse en condiciones de trabajo deplorables. “Y eso es algo que era completamente evitable y todavía pudiera serlo”, aseveró.

“Cuando el Fondo Monetario te dice que la inflación al final de este año será de 1.000.000 por ciento, lo que nos está diciendo es algo así como que si aceleramos el carro frente a una pared, pues vamos a chocar contra la pared, osea, es algo que podemos evitar. Hay seis meses para evitar que eso pase”, expresó.

En este contexto, mencionó que para evitar llegar a esa cifra se necesita un financiamiento diferente y transparentes, pero “si el Gobierno sigue con eso de hacer una reconversión monetaria, sigue sin crear un mercado de divisas, sigue sin hacer transparente sus cuentas, tendremos una inflación verdaderamente pavorosa con efectos terriblemente doloroso para muchas personas en nuestro país”.

“El Banco Central de Venezuela dejó de actualizar cifras desde el 2015 y tú no puede hacer un pronóstico con cierta confianza si tú no tienes cifras oficiales y el Gobierno decidió eso. En este momento si quisiéramos pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional o que tuviéramos la necesidad de utilizar divisas para evitar el desastre en el que estamos, no podemos, porque el BCV no ha publicado cifras y el FMI no ha venido a revisar esas cifras; es decir, existe una completa desconfianza y nadie te va a prestar a menos que tengan intereses que no conocemos”, explicó.

Balza dijo que una de las razones por las cuales es favorable quitarle prestado al FMI es que las condiciones son transparente, más no pasa lo mismo cuando se le pide préstamo a China o a Rusia, “porque no se divulgan las razones y el pueblo necesita cuentas claras”.

