Romero (AP): Debemos juzgar a los responsables del saqueo de Pdvsa antes de aumentar la gasolina

ND / nota de prensa / 30 jul 2018.- El secretario general del partido Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, rechazó este lunes el aumento de la gasolina y de otros servicios como consecuencia del nuevo cono monetario y rechazó el censo del transporte.

“Nos oponemos a cualquier aumento de la gasolina hasta tanto los responsables del saqueo de Pdvsa no sean enjuiciados y se le presente a la nación el plan de recuperación de la producción petrolera, cuya debacle, responsabilidad por este Gobierno, es la causa fundamental de la crisis económica”.

Igualmente se opuso a cualquier aumento del servicio eléctrico hasta que la empresa Derwick sean “exhaustivamente investigados y apresados los responsables del caos del servicio eléctrico ocasionado en buena medida por compras con escandalosos sobreprecios”.

Romero también se refirió al censo al transporte. “Exigimos antes que nada se presente al país un censo de las flotas de autobuses Yutong, así como de la comercialización de los vehículos iraníes y chinos que con evidentes signos de falta de sano criterio administrativo han resultado ser ruinosas adquisiciones para el país”. Y agregó: “Estos son los vehículos que hay que censar y no los de los trabajadores del volante y la golpeada clase media venezolana”.

También aseguró que, gracias a la improvisación del Gobierno, se armará “un verdadero despelote en el país” con el incremento de la gasolina y el supuesto subsidio que se ha planteado”. “Sí en la actualidad un tanque de gasolina cuesta aproximadamente 100 bolívares fuertes, con la nueva moneda a la que se le elimina cinco ceros, pasará a costar 50 mil bolívares fuertes, es decir 0,50 soberanos, pues está será la moneda de menor valor que estará en circulación a nivel nacional”.

El directivo de AP asegura que el incremento de la gasolina creará una gran distorsión en la economía y golpeará con mayor fuerza a los más vulnerables.

Por último, aseguró que la decisión inesperada del Gobierno nacional de eliminar dos ceros más a la moneda ha traído consecuencias en el sector bancario. “Cuando ya tenían toda la tecnología adaptada al cono monetario de tres ceros, el Gobierno presenta esta nueva medida que implica modificar todo lo realizado y comenzar otra vez desde cero”.

El Psuv no pudo elegir autoridades este fin de semana

Romero aseguró que las elecciones de la dirección nacional del Psuv no se pudieron realizar este fin de semana durante el inicio del iv congreso del partido oficialista. “Ello ocurrió debido a los reclamos y exigencias que está haciendo su militancia por los desastres que ha cometido el Gobierno, y que esto es una muestra de que no hay democracia a lo interno del Psuv, por lo cual, los pronóstico para el partido de gobierno no son nada alentadores”.

Esta situación, aunada a las posiciones asumidas por varios dirigentes del Psuv, revelan que hay “una fractura muy amplia en el seno de esa organización, la cual ya es imposible de ocultar”.

Lo dicho por Capriles

El secretario General de Avanzada Progresista dijo que se identifica con todas las iniciativas dirigidas a lograr un entendimiento entre los factores de oposición. “Son intenciones bien pensadas, las cuales celebramos y respaldamos en su totalidad”.

Aseguró Romero que todos los esfuerzos contará con el apoyo de AP en esta “necesaria tarea de concertar con todos los sectores de oposición y armar estrategias conjuntas que conduzcan a lo que debe ser el objetivo superior de la oposición que es salir de este nefasto Gobierno”.

Finalmente y en materia internacional, Romero dio a conocer que Avanzada Progresista ratifica su compromiso en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela. “En ese sentido, convocamos a todos los sectores del país a sumar esfuerzos en la defensa del Esequibo”.

Etiquetas: AP | censo de transporte | gasolina | Luis Augusto Romero