Ramos Allup: La dirigencia opositora debe “conectarse con la agenda social”

ND / foto: AD /19 jun 2018.- El diputado y secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, precisó este jueves las razones por las cuales su partido se separó de la Mesa de la Unidad Democrática.

En entrevista para La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR, el dirigente opositor recordó el acuerdo que hace un año firmaron 22 organizaciones políticas integrantes de la MUD.

“Ese acuerdo no se cumplió. No se hicieron las elecciones primarias, allí estaba contemplado que el liderazgo tenía que escogerse de manera directa, que fuera la gente la que dijera ‘este va a ser el candidato opositor y estos son quienes van a conducir este proceso’, que debe dirigirse entre todos la salida democrática de este régimen, por mucho que haya gente escéptica que diga que dictadura no sale con votos, porque ese propósito de lograr un sistema electoral estable, de lograr reglas claras para poder participar ha sido la lucha constante en Venezuela y fuera de Venezuela, y es la que apoya la comunidad internacional”, manifestó.

Para Ramos Allup el no cumplimiento de ese acuerdo devino en dificultades, como la de escoger el secretario ejecutivo de la MUD que, a su juicio, “no es un funcionario común y corriente, no es un funcionario administrativo, no es un ordenador de papeles, no es un convocador de reuniones. Es un órgano político, y si ese secretario ejecutivo no se correspondía y no lo hacía bien, eso afectaba la Unidad”, señaló.

También dijo que no se implementó la propuesta de que los dirigentes se desplazaran por las diferentes comunidades del país para conectarse con la agenda social, “sin manipularla”, y reclamos cotidianos de los venezolanos. “Que nos vean como apoyantes y no como manipuladores que quisiéramos sacar algún dividendo político de la tragedia social”, enfatizó.

Por otro lado también indicó que uno de los problemas era lo tardío de las repuestas. “A veces se producía un hecho y mientras se consultaba la repuesta y se emitía, a veces el hecho perdía importancia. Nunca se produjo una repuesta en los últimos meses sino más allá de las 18 o 20 horas. Una cosa patética. A veces cuando producíamos la repuesta ya el hecho había dejado de tener actualidad”, puntualizó.

El parlamentario destacó que ayer se hizo una asamblea de ciudadanos en San Agustín y consideró que ese tipo de actos son los que llevan a la gente “información directa y sin alcabalas”.

“Con todo eso nos tenemos que conectar y dejar la burocracia política encapsulados en la capital de la República. Tenemos que recorrer toda Venezuela, porque si la gente no ve su liderazgo, si la gente no recibe información todos los esfuerzos se pierden y se produce una situación de anarquía”, concluyó.

Etiquetas: MUD | Ramos Allup