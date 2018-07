Rafael Ramírez: Las medidas de Maduro son como maquillar a un muerto

El exministro y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, criticó este domingo que las medidas económicas del presidente Nicolás Maduro fueron anunciadas a destiempo y carecen de un plan. "Además, han sido antecedidos de un conjunto de mentiras y excusas".

Así lo dijo en un artículo publicado en Aporrea.

“Les hablo desde el exilio, donde me encuentro, producto de la persecución política de Maduro y su Fiscal; me persiguen por denunciar este desastre y no avalar la destrucción del país”.

A continuación el artículo de Rafael Ramírez:

Compatriotas, me dirijo a ustedes ante los anuncios hechos por el presidente Maduro en el ámbito económico. Son anuncios hechos a destiempo y carentes de un Plan; además han sido antecedidos de un conjunto de mentiras y excusas. Los hace un gobierno débil, sin credibilidad ni autoridad ante el país, responsable de la mas profunda crisis que hayamos jamás confrontado los venezolanos.

Les hablo desde el exilio, donde me encuentro, producto de la persecución política de Maduro y su Fiscal; me persiguen por denunciar este desastre y no avalar la destrucción del país. A pesar de ello, sigo luchando, como siempre, al lado de los intereses del pueblo y los trabajadores, recibo sus mensajes y comparto sus preocupaciones.

Comienza el presidente Maduro su alocución evadiendo su responsabilidad como si acabara de llegar al gobierno. Le echa la culpa de la crisis a la Política Petrolera del Comandante Chávez. Me trata de utilizar, a pesar de que ya tengo cuatro años fuera de PDVSA y fuera del país, como el “chivo expiatorio” de su fracaso.

Maduro miente. No es verdad que su gobierno haya padecido los precios de petróleo mas bajos de la historia. Nó. La verdad es que, a finales de los noventa, el precio de nuestra cesta rondaba los 10 dólares el barril; así lo recibió el Comandante Chávez; luego, hasta el año 2005 nuestro precio se mantuvo entre 22 y 40 dólares el barril; en el año 2009, nuestro precio cayó hasta los 30 dólares el barril. Fue sólo durante un período de 4 años que el precio estuvo entre 95 y 100 dólares el barril, y fue precisamente gracias al liderazgo del Comandante Chávez y a nuestro trabajo en el seno de la OPEP.

Nadie le cree a Maduro cuando afirma que “desde el exterior” se sabotea la producción petrolera. Todo el país sabe que, desde la intervención de PDVSA, en agosto del año 2014 se ha producido, de manera insólita, la persecución y desmantelamiento de sus estructuras operacionales, de sus liderazgos, se han encarcelado Directivos, trabajadores y gerentes, acusándolos de corrupción, pero sin darle juicio, ni derecho a la defensa, destruyendo la moral y la autoestima de toda la empresa, que hoy, sus profesionales, abandonan por miles.

El presidente Maduro ha nombrado sucesivas Juntas Directivas de PDVSA, todas extrañas al sector, desconocedoras del funcionamiento de la empresa, actúan motivados por los intereses de los grupos a los cuales representan. Paralizaron los procesos claves de la empresa. Señor presidente, PDVSA se ha desmoronado bajo su dirección. Hoy día nuestra empresa, que en el 2014 producía 3 millones de barriles día de petróleo y abastecía al mercado interno, hoy, a duras penas, produce un millón de barriles día; sus refinerías operan parcialmente y sus exportaciones están comprometidas con los acreedores que usted ha contratado. La destrucción de PDVSA, es responsabilidad de Maduro y sus equipos.

He denunciado sucesivamente, en mis escritos y entrevistas, que PDVSA está en vías de privatización, que se entrega a empresas transnacionales, como se hizo con el Arco Minero.

Miente Maduro cuando afirma que el Comandante Chávez no sufrió agresión financiera, ni guerra económica, ni bloqueo al financiamiento. Nó, jamás tuvimos posibilidades de acceder a las fuentes tradicionales de financiamiento, ni al crédito y PDVSA ha sido objeto de sanciones desde el año 2010.

Por eso, mas que nunca, mantuvimos y cuidamos la producción de PDVSA, y con sus exportaciones, y sus fortalezas pudimos apalancar mecanismos alternativos de ahorro y financiamiento: el Fonden, el Fondo Chino, créditos rusos y sí, emisiones de bonos en el mercado internacional, pero además, por primera vez, en el mercado nacional, entre los venezolanos.

La gran diferencia es que en el gobierno de Chávez ni él, ni su equipo económico, improvisábamos, ni se evadían responsabilidades. Pudimos darle al país estabilidad y crecimiento económico, a pesar de haber sufrido golpes de Estado, Sabotaje Petrolero, Plaza Altamira, desestabilización, violencia política, y todo tipo de problemas.

No sabe o miente descaradamente Maduro cuando afirma que el control de cambios fue lo que garantizó los ingresos para el desarrollo social. No, señor presidente. Fue precisamente nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera: el ajuste de regalías, la reforma fiscal petrolera, la migración de los convenios operativos y la nacionalización de la Faja, lo que nos permitió, a través de PDVSA, esa, la “Roja Rojita”, captar mas de 500 mil millones de dólares en el período en el cual estuvimos justamente nosotros, al frente de la Política y la empresa, dinero que entregamos al Ejecutivo Nacional, es decir, al Gobierno del Comandante Chávez, para hacer, como lo hicimos, con gran éxito, y por primera vez en nuestra historia petrolera, una distribución popular y revolucionaria de la renta, a favor del pueblo.

Ésta es una verdad gigantesca que, sin embargo, usted insiste en omitir.

Presidente, este monto de 500 mil millones de dólares, incluye los 45 mil millones de dólares que le entregamos sólo en 2014 a su Cencoex, para salir de la crisis, la cual advertí en los documentos que le entregué en sus manos, y que expuse al país y al III Congreso del PSUV. En aquel año, estábamos a tiempo de desarrollar las propuestas del Plan que le presentamos. Ud. no hizo nada, al contrario, nos alejó y nos extrañó del país.

Nuestra Política Petrolera es lo único que nos salvará de esta profunda crisis. No se puede decretar el fin del modelo petrolero, si no nos reconocernos como país petrolero, se está cometiendo un grave error estratégico y es la antesala, la justificación, para privatizar PDVSA y la entrega del petróleo.

Sólo la renta petrolera será capaz de mantener nuestras conquistas sociales, y superar nuestro modelo económico por uno basado en el trabajo.

Maduro señala que “se ha instalado un modelo económico del capitalismo salvaje”. Es cierto, pero ello ha sido así durante su gobierno, desde que es usted Presidente. Ésto se expresa en la hiperinflación, ciertamente criminal, la mega devaluación, la especulación, el desabastecimiento y la destrucción del aparato productivo. ¡Usted le ha hecho mucho daño a la posibilidad socialista y a todo el país!

El presidente Maduro pide que midamos por resultados, yo lo reto a que demuestre que su gestión, ha sido mejor que la del Gobierno del Presidente Chávez. No puede usted seguir escudándose en los bajos precios del petróleo, también los tuvimos antes; ni en la guerra económica, siempre la sufrimos; ni las conspiraciones, siempre las ha habido. Los resultados están a la vista.

Se anuncia la eliminación de 5 ceros a la moneda, ésto, de manera aislada, sin un plan, es como maquillar a un muerto. La política monetaria de su gobierno no existe; se han mantenido valores artificiales del bolívar respecto al dólar, sólo para enriquecer a las élites que han tenido acceso a las divisas del Estado.

Este anuncio es una medida efectista que pronto se diluirá en la realidad. Nadie cree en la conducción económica del gobierno; se imprime dinero inorgánico, sin respaldo, con lo cual se sostiene la mentira de que se protege al pueblo, con bonos y aumentos que se los traga la inflación en cuestión de horas. Hoy día somos mucho mas pobres que hace tan solo cinco años.

El “petro”, además de inconstitucional, es un fraude, al no tener posibilidades de transarse. No circula, nadie lo intercambia, es una mentira mas. Sin embrago, se anuncia que el “Bolívar Soberano” se anclará al “petro”, que no existe como referencia en la economía, que no se sabe su valor, que nadie acepta.

Se colocan en respaldo del “petro” reservas petroleras, las del Bloque Ayacucho 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco, que son propiedad de la Nación, y por tanto, como establece la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, del Comandante Chávez, son inembargables, imprescriptibles e inalienables, pero además, deben ser extraídas del subsuelo, con grandes inversiones, por la industria petrolera nacional.

Igualmente se le asigna el Bloque Ayacucho 2 al Banco Central de Venezuela. Nuevamente, se viola la Constitución. Éstas medidas sólo significan que el gobierno de Maduro está listo para privatizar la Faja Petrolífera del Orinoco y emitir títulos de propiedad para ser transados por los especuladores financieros.

Éstos son los aspectos mas graves de los anuncios hechos, es importante denunciarlos porque es que la economía define el rumbo del país, y estos anuncios lo único que confirman los mismos es que vamos directo al abismo, que seguiremos en este caos, de un gobierno improvisado y autoritario.

El Presidente descalifica y persigue la crítica, la criminaliza, como si este ejercicio democrático fuese un delito o una moda. ¿Es acaso una “moda y un show”, el hambre que padece nuestro pueblo, los niños comiendo de la basura?, ¿las mafias del “bachaqueo” y el contrabando?, ¿el aumento de la pobreza, de la mortalidad infantil, el regreso de las enfermedades que fueron erradicadas hace mucho tiempo?, ¿que no haya medicinas, luz, agua, transporte?

¿Es qué acaso no debemos denunciar y preocuparnos porque nuestros jóvenes y profesionales salen por cientos de miles, como pueden del país, a donde sea, porque no ven futuro, porque no aguantan mas?, ¿es pura “moda y show” aspirar al buen vivir del pueblo?, ¿que expresemos nuestras preocupaciones, advertencias, desde una posición revolucionaria, es acaso un delito, una traición?

Pregunto: ¿por qué debemos callar ante la destrucción de PDVSA, de las Misiones, de las empresas del Estado?, ¿Vamos a guardar silencio ante la entrega de la Faja Petrolífera, del Gas, del Arco Minero?, ¿por qué se deben ignorar las protestas legítimas del pueblo, la marcha campesina, el sector salud?, ¿por que se debe callar ante el autoritarismo y la permanente violación de nuestra Constitución?

Hay una realidad inocultable. El gobierno no tiene mas tiempo, ni para seguir ensayando, ni para mas de lo mismo. El país no aguanta. Estamos ante la posibilidad cierta de una conmoción política, o de un zarpazo del fascismo o de una agresión externa. Por ello, necesitamos un gobierno capaz de defender al Pueblo, defender a la Patria.

Usted, Presidente, está instigando de manera peligrosa una confrontación con Colombia, pero al mismo tiempo, guarda un silencio cómplice, mientras la Exxon Mobil, una de las transnacionales petroleras mas agresivas del mundo perfora en aguas territoriales del Esequibo, en reclamación con Guyana. La Exxon Mobil, ante el silencio del gobierno nacional, anuncia que este mismo año producirá 120 mil barriles día de petróleo y que en el 2024 que producirá 750 mil barriles día de petróleo, petróleo que podría ser venezolano.

Se instala el IV Congreso del PSUV. Probablemente, sea una de las últimas oportunidades que tenga el partido de asumir su responsabilidad histórica, de honrar su juramento a Chávez. Soy miembro fundador del partido junto al Comandante, fui miembro de su Dirección política, electo por ustedes los delegados, fui vicepresidente para el Oriente, para el Occidente, Los Andes, donde obtuvimos contundentes y extraordinarias victorias para la revolución. Así es que tengo la autoridad para exigir una profunda discusión de las bases del partido sobre la situación actual, ejercer el pleno derecho a la democracia participativa y protagónica, eje central de nuestro ordenamiento político. He pedido un derecho de palabra, se me ha negado sistemáticamente.

He tenido grandes responsabilidades en la conducción del Estado, al lado del presidente Chávez, reivindico todo lo hecho en su gobierno revolucionario, jamás abdicare de nuestros principios y motivaciones, estoy convencido de que si él estuviera entre nosotros, se pronunciaría de manera muy firme contra lo que se hace en su nombre, justamente, la destrucción de su legado, la destrucción del país, el sufrimiento de todo su pueblo.

Siempre estaremos del lado del pueblo, de los mas humildes, de la posibilidad transformadora, revolucionaria, pase lo que pase, en la situación mas adversa, hay que insistir en la batalla, la lucha por la suprema felicidad de nuestro pueblo, por la reconstrucción de la Patria. Nosotros, ¡Venceremos!

Etiquetas: cono monetario | Maduro | Pdvsa | Rafael Ramírez