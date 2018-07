Habitantes de San Félix protestaron por falta de agua y gas

ND / Foto: archivo / 25 jul 2018.- Vecinos de los sectores Las Malvinas y UD-146 trancaron la mañana de este miércoles la avenida Pedro Palacio Herrera en la vía hacia Macagua, en San Félix, exigiendo el restablecimiento del suministro de agua y gas. Los ciudadanos llevaron a cabo dos manifestaciones simultáneas, una en la avenida Macagua y la otra en la vía El Pao, como medida de presión a las autoridades para que les resuelvan la falta de ambos servicios, al que adiciona las fallas en el servicio del transporte.

En el caso de Macagua, este mañana estaban cerrados ambos sentidos de la vialidad por habitantes de las UD-146, Francisco de Miranda y Las Malvinas.

Alegan que no levantarán la protesta hasta que las autoridades brinden soluciones concretas.

Por su parte, la avenida José Gumilla, Vía El Pao está totalmente trancada. Los protestantes cerraron el acceso a las comunidades adyacentes, según reseñó el portal de noticias Primicia.

Iniciaron la manifestación a las 4:00 a.m. e indican que no la levantarán hasta que no se presenten representantes de Pdvsa Gas.

Alegan que les venden el gas en Bs. 1.500.000.

Etiquetas: agua | gas | manifestación | protestas | San Félix | transporte