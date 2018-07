Protestas del sector salud se intensifican al cumplirse 29 días

María Ester Pacheco / 23 jul 2018.- A 29 días de protestas, personal de enfermería, médicos, bioanalistas y trabajadores del sector salud en general se mantienen en paro frente a los hospitales de la capital y en distintas zonas del país exigiendo mejores condiciones de salario y de trabajo.

Trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios, en la Av. San Martín, en Caracas, en el hospital Sor Juana Inés de La Cruz, el Hospital Dr. José María Vargas; hospital Periférico de Catia, el hospital J.M. de los Ríos Maternidad Santa Ana y enfermeros del Padre Machado. Ellos exigen reivindicaciones salariales y aseguran que están dispuestos a dialogar con el Gobierno venezolano.

“Los trabajadores estamos conscientes de las necesidades de tener salarios justos y no simplemente taparle la boca a los trabajadores que estamos aquí exigiendo no pidiendo favores que nos cancelen adecuadamente por el trabajo que hacemos”, aseveró una de las manifestantes.

“No considero que el Presidente haya estado en silencio, el ministro desde que llegó ha pagado muchos bonos, recursos para hospitales, para tratamientos de pacientes de enfermedades crónicas, yo creo que Maduro sabe que la salud si está en crisis”.

“Pero no quieren dar su brazo torcer y sentarse con los representantes verdaderos de los trabajadores y no con sindicatos pro gobiernos que no defienden los intereses de los trabajadores”, dijo en entrevista al canal TvVenezuela.

Enfermeras del Oncológico Padre Machado continúan en protesta por sueldos dignos “hoy en este hospital no hay nada”, no hay papel, ni yelcos, no hay nada para atender a los pacientes”.

En las afueras del Hospital de Cumaná, médicos y pacientes protestaron para exigir insumos y mejores salarios. Pacientes renales protestaron por medicinas en Maracay, también el personal de la Dirección Ambiental del Ministerio de Salud se adhirió al paro.

vaya al foro

Etiquetas: crisis | hospital | salud