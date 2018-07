Personal de salud se niega a dejar las calles hasta ser atendidos

Denunció que a la falta de material para trabajar, se adiciona el hurto de aires acondicionados y equipos costosos, de gran volumen, “todavía no sabemos cómo pudieron salir de la institución”.“Salarios dignos ya” , es la consigna de trabajadores y enfermeros del Hospital Oncológico Padre Machado de la ciudad capital.

Leidy Mogollón, paciente oncológico desde hace dos años y enfermera “del grupo mío han muerto 10 personas porque no hay medicinas para tratarnos, tenemos derecho a vivir (..) a que hayan insumos, aquí se trabaja con las uñas, no hay ni siquiera como pasar una quimioterapia, no hay un yelco, no hay nada para nosotros los pacientes”, lamentó.

“Los equipos a nivel nacional están dañados para hacer las radioterapias”, agrego la profesional de la salud.

Enfermeros del hospital Vargas también salieron a manifestar “las protestas cesarán cuando de verdad veamos que todo esté resuelto, cuando tengamos los hospitales adecuados para atender a los pacientes que lleguen, cuando tengamos un salario digno como trabajadores que nos lo merecemos”.

Sobre las renuncias del personal para emigrar del país, una enfermera opinó “¿Cómo va a quedar la salud de este país a medida que va pasando el tiempo, quién va a atender a las personas”.

En San Félix, estado Bolívar, continúan las protestas del gremio de salud, “no podemos ni caminar en los pasillos del hospital por lo deteriorado que está. Ahora el dinero no me alcanza ni para comprar un helado después de estar 29 años trabajando”, relató una enfermera jubilada.

“Pedimos que por favor le presten atención a los hospitales, la desidia de los gobernantes están acabando con la salud. Las enfermedades que habían sido erradicas en la región repuntaron”, expresó otra trabajadora de la salud.