Pérez Pirela: Los showceros son los que roban en cargos públicos

Oleg Kostko / video: @AlbertoRodNews / 26 jul 2018.- El conductor de Cayendo y Corriendo, Miguel Ángel Pérez Pirela, aseguró este jueves que quienes crítican al gobierno no son “showceros” y que quienes roban valiéndose de su cargo público si lo son.

“¿Cómo hace un trabajador que debe todos los días subir desde Vargas a Caracas y debe pagar hasta 100.000 y 150.000 bolívares? ¿Esto hay que decirlo? Claro que hay que decirlo. ¿Es poner a la crítica de moda? No, la crítica no es moda, no es show ni somos showceros los que criticamos. Showceros son los que roban teniendo cargos públicos. El pueblo no puede ya ni trasladarse a trabajar”, resaltó en su programa

No es la primera vez que Pérez Pirela realiza críticas a la gestión de Gobierno. El pasado 13 de julio Pérez Pirela expresó su molestia por los constantes apagones en los que se encuentra sumido el estado Zulia.

“Ya se sobrepasaron todos los limites. Estamos hablando de que se va la luz seis, ocho, doce o hasta catorce horas (…). Hago un llamado de atención con mucha preocupación, no tiene nombre lo que vive el pueblo zuliano. Asumo la responsabilidad de lo que digo”, expresó Pérez Pirela.

