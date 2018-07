Pacientes hematológicos y médicos de Lara introdujeron denuncia por falta de medicinas

María Ester Pacheco / foto: archivo / 20 jul 2018.- Personal médico y pacientes hematológicos de los hospitales del estado Lara llevaron a un tribunal contencioso administrativo un documento que relata la falta de medicamentos para cumplir los tratamientos, situación que ha provocado la muerte de quienes padecen esas enfermedades.

“Se va a introducir un documento en donde se expone la situación tan grave que viven los pacientes con enfermedades hematológicas y que no consiguen ningún tipo de medicamentos” expresó uno de los médicos en entrevista a TvVenezuela.

“Muchos de ellos han sido enviados a Caracas con los documentos para retirar los medicamentos. Van semanalmente a buscarlos y no los obtienen, si van a otro país como Colombia, el costo está por encima de los 1800 dólares y es inalcanzable”, agregó el galeno.

Caso de muerte

Algunos pacientes ya han fallecido. Uno de los médicos recordó el caso de Adrián: “en enero presentó una leucocitosis de 300 000, anemia de 3, tuve que referirlo al hospital de San Felipe, pero allí falleció por falta de un medicamento para poderle bajar los leucocitos”, relató el médico que llevaba su caso.

Una joven que necesita un tratamiento hematológico lleva cinco meses sin recibirlo porque la medicina que necesita no llega al país desde febrero.

“Tenía que recibir un medicamento que es Imatinib de 400 miligramos, no está llegando al país desde febrero y hasta ahora estoy sin tratamiento en realidad, es una quimioterapia oral. No estoy tomando nada”.

“Obviamente él (presidente Maduro), siempre va a decir que aquí no hay crisis, que no pasa nada o no hay escasez, aquí no hay medicinas pero él lo que está es enmascarando todo lo que está pasando en Venezuela”, concluyó la paciente.

