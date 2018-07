Pacientes del Oncológico Pérez Carreño: Necesitamos operarnos

María Ester Pacheco / foto: archivo / 20 jul 2018.- Pacientes, enfermeros y médicos del hospital oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño en el estado Carabobo, exigieron a las autoridades de salud del país que activen el quirófano y pongan en funcionamiento la unidad de radioterapia, paralizada desde hace un año. “Necesitamos operarnos. No nos nieguen los quirófanos ni los suministros”, “Queremos quirófanos listos”, “amo mi profesión pero amor con hambre no dura” o “enfermeros no queremos emigrar queremos trabajar”, eran algunas de las consignas que elevaban los manifestantes en sus pancartas.

La exigencia se hizo en el marco de una jornada de protestas frente a la mencionada institución de salud, en una actividad que forma parte de los 23 días de paro que el personal de enfermería mantiene en todo el país.

El clamor alcanzó al gremio médico que se sumó a la lucha desde hace dos semanas reclamando salarios ajustados a la realidad económica de los venezolanos, dotación de insumos médicos y medicamentos a los hospitales, así como mejores condiciones de infraestructura y seguridad para el personal de salud y los pacientes.

Pacientes hematológicos en Lara

Personal médico y pacientes hematológicos de los hospitales del estado Lara llevaron a un tribunal contencioso administrativo la falta de medicamentos para cumplir los tratamientos, situación que ha provocado la muerte de quienes padecen esas enfermedades.

“Se va a introducir un documento en donde se expone la situación tan grave que viven los pacientes con enfermedades hematológicas y que no consiguen ningún tipo de medicamentos” expresó uno de los médicos en entrevista a TvVenezuela.

“Muchos de ellos han sido enviados a Caracas con los documentos para retirar los medicamentos. Van semanalmente a buscarlos y no los obtienen, si van a otro país como Colombia, el costo está por encima de los 1800 dólares y es inalcanzable”, agregó el galeno.

Etiquetas: enfermeros | hospital Pérez Carreño | médicos | pacientes oncológicos | salud