Mugabe reaparece y dice que votará por el candidato opositor

Harare, 29 jul (EFE).- El expresidente de Zimbabue Robert Mugabe reapareció este domingo, durante la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana, en una rueda de prensa en la que aseguró que no votará “por aquellos que me atormentaron” y dejó entrever que lo hará por el principal candidato opositor, Nelson Chamisa.

“No puedo votar por quienes me han atormentado, a quienes me tienen de esta manera. No puedo votar a la (gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico) ZANU-PF”, explicó, en relación al hecho de que el partido, que él fundó, le “expulsó” tras una asonada que calificó una vez más como un “verdadero golpe de Estado”.

Aunque en un principio afirmó que elegirá entre “los otros 22 candidatos” que se presentan a las presidenciales, durante el turno de preguntas el exmandatario fue descartando a varios de ellos: “Entonces, creo que solo queda Chamisa”.

Preguntado acerca de las especulaciones aparecidas en medios locales sobre una supuesta financiación a la campaña de la principal coalición opositora, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Mugabe apuntó: “No he trabajado con Chamisa. (…) Parece que lo está haciendo bien. Me gustaría encontrarme con él si gana”.

Acerca del actual jefe de Estado, el veterano político consideró que “Mnangagwa es un buen trabajador, pero no siempre fue de fiar”.

Con respecto al actual Gobierno, establecido por Mnangagwa tras el golpe militar, Mugabe afirmó que “en Zimbabue, las armas están dirigiendo la política. Debería ser al revés. (…) Que mañana sea la voz del pueblo quien pida que no experimentemos esto nunca más”.

“Quiero felicitar al partido que venza y que aceptemos el resultado. Que nos devuelvan nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra legalidad y nuestra constitucionalidad. Deshagámonos de la hipocresía y de una forma de Gobierno militar para que podamos decir que lo que pasó el pasado noviembre es ahora historia”, agregó.

Sobre su expulsión de la ZANU-PF, Mugabe reveló que tenía intención de dimitir en el congreso que la formación celebró el pasado mes de diciembre, en el que, aseguró, iba a apoyar la candidatura de su ministro de Defensa, Sydney Sekeramayi, para liderar la formación y ser su candidato en estas elecciones.

“Será doloroso votar en unas elecciones en cuyas papeletas no aparece mi nombre entre los de los candidatos, pero es la realidad”, sentenció.

Mugabe, de 94 años, dirigió el país -primero como primer ministro y desde 1987 como presidente- desde su independencia, en 1980, hasta el 21 de noviembre de 2017, cuando dimitió tras un golpe militar desencadenado por la destitución como vicepresidente de Emmerson Mnangagwa.

Desde entonces, solo había aparecido públicamente el pasado 15 de marzo, cuando, en una entrevista con la televisión pública sudafricana SABC, aseguró por primera vez que su salida del poder se había llevado a cabo mediante un “golpe de Estado” y pidió “deshacer esta desgracia que nos hemos impuesto a nosotros mismos”. EFE

Etiquetas: Mugabe | Zimbabue