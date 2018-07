Problemática del gas en Venezuela, 2018

La producción hidrocarburos gaseosos de Pdvsa es básicamente de gas asociado al petróleo. De manera entonces que la producción de gas en el país depende de la producción de crudo. A menor producción de petróleo, menor producción de gas.

Venezuela le da tres usos a este hidrocarburo: consumo en los hogares, generación de energía térmica y producción de petróleo y refinados, por cierto que este último uso consume 70% del gas producido. Para 2005 Pdvsa esperaba que en un horizonte de 7 años (2012) la producción de gas aumentara 40%; no fue así, apenas se incrementó 6%. Esto es revelador del pésimo manejo de la que otrora fue la mejor estatal petrolera del mundo, en términos de rentabilidad y productividad.

Fue a partir de 2008 que se evidenció la debacle de Pdvsa ya que desde entonces fue incapaz de satisfacer los requerimientos de gas para consumo interno del país, así hoy día los expertos estiman el déficit nacional de gas en más de 3.000 millones de pie cúbicos por día. Además de la incompetencia, ineficacia y mediocridad de la gerencia de la estatal petrolera, de la corrupción campante, de la politización y militarización, hubo una nueva estrategia de búsqueda y localización de gas (gas costa afuera) que lamentablemente ocasionó un desvío y consecuente perjuicio a la producción de gas en Anaco. Esto no ha debido haber ocurrido, se puede mascar chicle y caminar, pero pasó; parece que la burocracia chavista pierde el foco si hace dos cosas simultáneamente.

El caso es que la prioridad de buscar gas costa afuera tumbó la producción de Anaco, que en 2008 era de 1.700 MMpcd, a alrededor de 500 en la actualidad. Esto fue progresivo pero sistemático. Sin embargo, este distrito anzoatiguense tiene aún bajo su superficie unas reservas probadas y auditadas de más de 22 Tcf (billones de pie cúbicos), la mayor reserva de gas del país. La búsqueda de gas costa afuera se inició en Venezuela con el Proyecto Cristóbal Colón por allá por 1992. Luego este proyecto pasó a denominarse Gran Mariscal de Ayacucho. Los trabajos que en estos 19 años ha hecho Pdvsa en esta área sucrense han determinado reservas por 14,7 Tcf. Por otra parte, otra área prospectiva que exploró Pdvsa alrededor de 2002 fue la Plataforma Deltana, en la que determinó la existencia de 38 Tcf de reservas de gas. Posteriormente en asociación con Repsol (española) y ENI (italiana), inició el proyecto Rafael Urdaneta en el que se exploró el bloque Cardón IV, en Falcón, y mediante el megacampo Perla, se descubrieron reservas por 17 Tcf. En estos proyectos Pdvsa sola y sus socios, invirtieron varios miles de millones de dólares; sin embargo, salvo Perla que se estima está produciendo 500 MMpcd, ni Plataforma Deltana, ni Mariscal Sucre, producen nada significativo.

La falta de gas para alimentar la planta Termozulia de Maracaibo que origina los grandes apagones en la ciudad, para proveer combustible al complejo de El Tablazo y a la Petroquímica de Morón, son una evidencia palmaria del fracaso de Pdvsa en la producción de gas. De manera que el gas producido en Perla no alcanza para las necesidades de los estados Zulia, Mérida, Falcón y Táchira. Colombia que aportó gas a Venezuela por varios años, ahora no está en capacidad de exportar y el país no está en disposición financiera de importar gas, de manera que la crisis eléctrica llego para quedarse.

Hasta no hace mucho los planes de Pdvsa apuntaban a exportar en menos de cinco años 500 millones de pies cúbicos, principalmente a Trinidad y Tobago, así como 2.000 millones de pies cúbicos de gas a naciones vecinas en los próximos 10 años. Tales planes lucen ilusorios por decir lo menos. En tanto que no se le ofrezcan a los inversores extranjeros precios internacionales por el gas producido y entregado al gobierno para consumo interno, no habrá desarrollo gasífero en Venezuela.

vaya al foro

Etiquetas: Miguel Méndez Rodulfo