Maduro: Venezuela pide a gritos una revolución económica

ND / 25 jul 2018.- El presidente Nicolás Maduro se encuentra a minutos de anunciar nuevas medidas económicas. Antes, ha argumentado que el modelo económico petrolero se “agotó” y ha reiterado la tesis oficialista sobre la llamada guerra económica. El tercer punto que mencionó, sin embargo, toca al oficialismo.

Así lo dijo en cadena nacional de radio y televisión.

“Parafraseando a Gramsci… lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es una vedadera encrucijada revolucionaria que estamos viviendo en el campo económico. Venezuela pide a gritos una revolución económica, productiva. Una transformación global del modelo económico. Quizás la tarea más difícil, más compleja, de mayor exigencia que tenemos como misión nosotros, de aquí y por mucho tiempo”.

“Una gran revolución económica”, continuó, “que tiene un ritmo muy diferente a las revoluciones políticas, sociales… Lo sé. Sé lo que digo, porque, como dicen en el Zulia, me ha tocado chuparme toda la guerra económica solito durante cinco años y no he pedido cuartel ni he dado cuartel. Y con la experiencia que he ganado y este poderoso equipo que he armado y el programa económico de recuperación económica que hoy voy a activar, ya, en fase preparatoria, estoy seguro que vamos a lograr los grandes cambios revolucionarios de la economía que Venezuela exige”.

El agotamiento del modelo rentista petrolero

Bajo el gobierno de Hugo Chávez, dijo Maduro, “por primera vez en 100 años la riqueza petrolera llegó convertida en educación, en salud, en vivienda, en obras públicas, en cultura, en seguridad social, en la misiones y grandes misiones. Por primera vez la riqueza petrolera se puso al servicio del desarrollo… del país… (pero) ha llegado a su fin, he dicho, el modelo rentista dependiente petrolero y no volverá. Venezuela necesita… construir un nuevo modelo económico, diversificado, productivo…y ese debe continuar siendo el camino señalado. Es el primer elemento que pongo sobre la mesa”.

“Este modelo sufrió un golpe durísimo con la depresión de los precios de petróleo… y con la inflatración de Pdvsa de sectores mafiosos y corruptos dirigidos desde el exterior que le hicieron daño a Pdvsa y le hicieron perder un millón de barriles. Fracaso, fracaso, fracaso, le dijo el comandante Chávez al entonces presidente de Pdvsa… fracaso y corrupción digo yo, a estos traidores a la patria que pusieron a Pdvsa en un estado de postración que ya la vamos sacando adelante gracias a la clase obrera”.

La tesis de la guerra económica

“Un segundo elemento muy importante”, continuó Maduro, “es el establecimiento en Venezuela de un mecanismo de guerra económica como parte de una estrategia política para hacer rendir nuestra patria… yo creo que nadie duda de los mecanismos de guerra económica que se han implementado, sobre todo los años 2016, 2017 y 2018, en curso… se instauró en Venezuela un modelo de guerra económica basado en el capitalismo salvaje, depredador, especulativo, ladrón. Tenemos que desinstalarlo”.

